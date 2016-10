Dohoda proti ANO v Hradci podepsána. Babišovo hnutí jde do opozice

„Zahajujeme další novou etapu politiky v Královéhradeckém kraji založenou na slušnosti a férovosti a na základě komunikace, nikoliv na základě nějakého diktátu či příkazů,“ řekl Štěpán.

Tvůrci podepsanou dohodu nazvali memorandem o spolupráci v záležitostech budoucí správy kraje ve volebním období 2016 až 2020. Dosud kraj vedla koalice ČSSD a KSČM, která měla 23 mandátů.

Nyní budou strany koalice připravovat samotnou koaliční smlouvu. Pracovní skupiny složené ze zástupců stran budou podle Štěpána pracovat na konkrétní dohodě o programových prioritách, které zakotví do koaliční smlouvy. „Tato koalice je vedena velmi slušným dialogem. Nezaznamenali jsme nikde žádné třecí plochy, které by bránily spolupráci a diskusi,“ řekl Štěpán.

Strany se již dohodly na tom, že v devítičlenné radě kraje obsadí ČSSD místo hejtmana. Jeho prvním náměstkem bude zástupce ODS, druhým náměstkem zástupce Koalice pro Královéhradecký kraj, třetího náměstka budou mít Starostové a Východočeši a čtvrtého náměstka TOP 09. Radu dále doplní čtyři radní z ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj a od Starostů a Východočechů.

Konkrétní jména náměstků a radních zástupci stran neoznámili s výjimkou Koalice pro Královéhradecký kraj. Její lídr Vladimír Derner (KDU-ČSL) potvrdil, že v radě by za ně měli zasednou on a Karel Klíma (KDU-ČSL). „Konkrétní personálie teď nejsou na pořadu dne,“ řekl k obsazování míst v radě stranou ODS její lídr Martin Červíček.

ODS měla podle něj pro vstup do případné koalice s ČSSD podmínku, že bude spolupracovat s „novou důvěryhodnou ČSSD“. Podle Červíčka to bylo splněno tím, že do vedení kraje ČSSD vysílá nové lidi. Štěpán na to reagoval prohlášením, že není pravděpodobné, že by v radě nadále pracoval současný radní pro investice Josef Dvořák (ČSSD). ODS také podle Červíčka chtěla rovnocenné postavení, což bylo naplněno navrženým složením rady.

Krajský předseda TOP 09 Aleš Cabicar uvedl, že dohoda splňuje představy TOP 09 o vytvoření koalice s demokratickými a proevropsky orientovanými stranami. „Pestrobarevnost koalice by měla být zárukou věcného a pragmatického řízení kraje bez emocí,“ uvedl.

Koalice bude chtít nyní jednat i s opozicí. V úvahu například přichází obsazení míst ve vedení výborů zastupitelstva. „Konkrétní obrysy v tuto chvíli sdělit nemohu,“ řekl k tomu Štěpán.

Předběžná dohoda o koalici pěti stran vznikla již v sobotu zhruba pět hodin po uzavření volebních místností a hradecký kraj byl prvním, kde bylo vítězné ANO odsunuto do opozice. Konečné jednání pěti stran před dnešním podpisem dohody se odehrálo v úterý večer. V opozici ANO jako vítěz voleb také již skončilo v Pardubickém a Plzeňském kraji.

Hradecké ANO již dříve označilo chystanou pětičlennou koalici za podvod na voliče. Od noci ze soboty na neděli se ANO na různých jednáních pokoušelo vývoj neúspěšně zvrátit a vytvořit vlastní koalici. Ustavující zasedání nového krajského zastupitelstva by mohlo být 7. listopadu.

