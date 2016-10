Koalice na Vysočině se dohodla. Bude v ní ČSSD, ANO, ODS a Starostové

Budoucí krajskou koalici na Vysočině budou tvořit ČSSD, ANO, ODS a Starostové pro Vysočinu. Koaliční dohoda by měla být podepsána v týdnu od 24. října. Jednání o jejím znění by mělo začít dnes. Po jednání krajského výkonného výboru ČSSD to volební lídr vítězné ČSSD, současný a s největší pravděpodobností i budoucí hejtman Jiří Běhounek (nestraník za ČSSD). Koalice bude mít v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu pohodlnou většinu 29 mandátů.