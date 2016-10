První dvě koalice jsou na světě. V Pardubicích bez vítězného ANO

Ve třech regionech se rýsuje jako základ koalice spolupráce ANO a ČSSD. Ve středních Čechách opět jednali o vytvoření koalice zástupci ANO, Starostů a nezávislých (STAN) a TOP 09. Přestože ČSSD zvítězila jen ve dvou krajích, rýsuje se jí aktuálně šance na pět hejtmanů.

Šéf ANO Andrej Babiš vidí jako reálný zisk čtyř hejtmanů, když jeho hnutí ve víkendových volbách vyhrálo v devíti ze 13 krajů. Podle Babiše nepřeje lepším výsledkům to, že hnutí je v krajích vnímáno jako cizí element. Podobně podle něj budou probíhat sněmovní volby za rok.

V Pardubickém kraji vytvoří koalici ČSSD, Koalice pro Pardubický kraj, ODS a STAN. Vítězné hnutí ANO bude v opozici. ČSSD si ponechá funkci hejtmana, zřejmě se jím stane dosavadní hejtman Martin Netolický. Koalice bude mít 28 křesel v 45členném zastupitelstvu. „Není to tak, že se nám nechce od koryta a že jsme tu provazbení, jak nám bylo naznačeno,“ řekl Netolický v reakci na výtky ANO, podle kterého nabídnuté podmínky spolupráce neodrážely výsledky voleb.

V sousedním Královéhradeckém kraji se bez vítězného ANO hned v sobotu krátce po volbách začali domlouvat zástupci ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, Starostů a Východočechů a TOP 09. Hejtmanem by mohl být lídr ČSSD Jiří Štěpán, ustavující zasedání nového zastupitelstva by mohlo být 7. listopadu. ANO zkouší situaci zvrátit, na dnešní podvečer a noc pozvalo k postupným jednáním všechny ostatní strany, které se dostaly do zastupitelstva. Dohodu v Hradci označil Babiš za podvod na voličích.

O koalici bez vítězného ANO se stále silněji hovoří také v Plzeňském kraji, mohla by být obdobou spolupráce ČSSD a ODS na plzeňském magistrátu. Tři nejsilnější strany pětačtyřicetičlenného zastupitelstva - ANO s 11 mandáty, ČSSD s devíti a ODS s osmi křesly - zatím shodně prohlašují, že vyjednávají. Nikdo ale nechce konkrétně říci s kým.

Podívejte se na výsledky voleb v jednotlivých krajích:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj

Vítězné ANO by naproti tomu mělo mít většinu v radě Moravskoslezského kraje. Koalice s lidovci a ODS bude mít v pětašedesátičlenném zastupitelstvu 36 hlasů. Koaliční smlouva by mohla být podepsána příští týden. Hejtmanem bude rektor Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a lídr hnutí ANO Ivo Vondrák. V jedenáctičlenné krajské radě by ANO mělo mít šest zástupců, lidovci tři a ODS dvě místa.

Na jihu Moravy by vítězné hnutí ANO chtělo mít hejtmana, kandidátem na funkci je krajský lídr hnutí Bohumil Šimek. O místo hejtmana ale usiluje i KDU-ČSL, která skončila ve volbách druhá, pro svého lídra Romana Celého. ANO zvažuje tři varianty jihomoravské koalice. Možností je následovat vládní spojenectví ANO, KDU-ČSL a ČSSD, druhá varianta je obdobná jako na magistrátu v Brně, kde ANO a KDU-ČSL spolupracují s dalšími stranami. Uvažuje se také o spolupráci s ČSSD bez současného hejtmana a jejího lídra Michala Haška spolu s dalšími menšími stranami.

Hejtmana chce vítězná strana také na jihu Čech, ČSSD by v jedenáctičlenné radě chtěla obsadit pět křesel. Současný hejtman a lídr kandidátky sociálních demokratů Jiří Zimola se dnes sešel se zástupci ODS, KSČM, Jihočechy 2012 a KDU-ČSL a nevyloučil případnou spolupráci ani s jedním z těchto subjektů. Zimola potvrdil, že stále platí varianta, že by novou koalici měly tvořit ČSSD s ANO, což jsou dva nejlepší z voleb, a doplňoval by je další politický subjekt.

V Ústeckém kraji chce mít vítězné hnutí ANO o podobě nové koalice jasno do středy. Bude jednat se všemi stranami, spolupráci už nabídlo komunistům, se kterými by ANO mělo v pětapadesátičlenném zastupitelstvu 33 hlasů. Do vyjednávání se dnes vložila ČSSD. Sešla se s komunisty a zástupci koalice SPD-SPO. Společně by měli 28 mandátů.

Vítězné ANO v Olomouckém kraji se na vytvoření koalice domluvilo již s ČSSD, spolupráci nabídlo také ODS a Koalici pro Olomoucký kraj, kterou tvoří KDU-ČSL a Strana zelených. Na dalším koaličním partnerovi se zástupci dvou nejsilnějších stran zatím nedohodli. Shoda je na rozdělení funkcí, hejtmanem se má stát lídr ANO Oto Košta a jeho prvním náměstkem lídr ČSSD Jiří Zemánek. Společně zatím mají 25 z 55 mandátů.

Podobně na Vysočině bude základem krajské koalice vítězná ČSSD a ANO. Dohromady mají 20 křesel v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu a preferují trojčlennou koalici. Při dalších jednáních tak budou hledat třetího partnera.

Ve Středočeském kraji se opět sešli zástupci ANO, STAN a TOP 09. Nic konkrétního ale krajští lídři po schůzce ve Sněmovně novinářům neřekli. Další jednání o vzniku koalice, která by měla v pětašedesátičlenném zastupitelstvu 36 mandátů, se uskuteční ve středu. Končící středočeský hejtman Miloš Petera odmítl výzvu svého náměstka a stranického kolegy Marka Semeráda, aby kvůli výsledku voleb rezignoval na funkci předsedy krajské ČSSD.

Vyjednávání o možné koalici začalo v Karlovarském kraji. Vítězné hnutí ANO se už setkalo se zástupci asi poloviny stran, které se dostaly do krajského zastupitelstva. Zatím jde ale spíš jen o zjišťování, jestli mají další jednání vůbec smysl, řekla Jana Vildumetzová z ANO.