Na jižní Moravě si ANO nakonec pláclo s ČSSD. Bez Haška

Koalici v Jihomoravském kraji sestaví hnutí ANO, ČSSD, TOP 09 s Žít Brno a Starostové pro Jižní Moravu, zástupci těchto stran dnes o vzniku koalice podepsali memorandum. Koalice bude mít 34 mandátů z celkových 65.

Krajské předsednictvo a krajský klub zastupitelů ANO dnes na společném setkání dalo přednost v jednání o koalici ČSSD před KDU-ČSL, se kterou ANO jako vítěz voleb také jednalo. Podle Malé je však s ČSSD větší programový průnik. Malá uvedla, že k rozhodnutí přiklonit se k ČSSD přispěla jednání v předchozích dnech. „Teď půjde o to najít programové shody a rozdělení gescí,“ řekla. V opozici tak skončí KDU-ČSL, KSČM, ODS, SPD a SPO a Zelení a Piráti.

ANO projevilo zájem o rozpočet, financování, majetek, investice a chod regionálního rozvoje. ANO nejprve jednalo o koalici s KDU-ČSL, ale k dohodě ani po několika jednáních nedospěly. Jedním z důvodů mohla být snaha KDU-ČSL získat funkci hejtmana. ANO proto začalo jednat i s ČSSD. I když KDU-ČSL v úterý od snahy o post hejtmana upustila, ANO dalo přednost ČSSD, přestože se před volbami silně vymezilo vůči jejímu lídrovi a hejtmanovi Michalu Haškovi. Podle Malé je podmínkou koaliční spolupráce, že Hašek nebude mít žádnou placenou funkci. Hejtman už dříve prohlásil, že chce ČSSD uvolnit ruce v jednání o koalici a žádnou funkci nepožaduje. Jako neplacený koaliční zastupitel je pro ANO přijatelný.

Dohodu o koalici dojednané v noci na dnešek podepsalo pět stran v Královéhradeckém kraji, vítěz voleb ANO v ní chybí. ANO, které získalo nejvíc hlasů v devíti ze 13 krajů, zatím pro sebe dojednalo hejtmanský post v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Bez vítězného ANO vznikly koalice vedle Královéhradeckého také v Pardubickém a Plzeňském kraji. V těchto třech krajích obsadí místo hejtmana ČSSD.

Hejtmanem Ústeckého kraje, kde ANO také vyhrálo, by měl podle šéfa strany Andreje Babiše zůstat Oldřich Bubeníček (KSČM). Babišova podpora pro Bubeníčka na místo hejtmana Ústeckého kraje je podle šéfa ANO spojena s tím, že ANO má mít dominantní pozici v krajské radě. Prezident Miloš Zeman „toto velkorysé gesto ocenil“, uvedl na twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. V zastupitelstvu mají ANO s komunisty dohromady 33 z 55 míst. Babiš připustil, že v Ústeckém kraji jsou tlaky, které by mohly vést i k vytvoření koalice bez ANO.

Vítězná ČSSD v jižních Čechách se na dnešním jednání neshodla s ANO na třetím koaličním partnerovi. ANO navrhlo ODS, což sociální demokraté odmítli. Jednání o koalici tak pokračují, obě nejsilnější strany z krajských voleb dál stojí o vzájemnou spolupráci.

Na Vysočině vítězná ČSSD žádá pět míst v budoucí radě kraje. Základem koalice má být ANO a ČSSD, ve hře je také možnost jejich menšinové vlády s podporou KSČM. O složení krajské koalice by se mělo rozhodnout pravděpodobně v neděli. Očekává se, že hejtmanem bude znovu Jiří Běhounek (za ČSSD), který stojí v čele kraje již nyní.

V Karlovarském kraji jednají o vytvoření možné koalice samostatně vítězné hnutí ANO i druhá ČSSD. Teprve po absolvování prvního kolečka jednání zřejmě strany přijdou s konkrétními vzájemnými nabídkami.

Liberecký kraj zatím koalici nemá, už se ale vyjednává o resortech. Vítězní Starostové pro Liberecký kraj (SLK) preferují čtyřkoalici s druhým ANO, ČSSD a ODS, která by měla v zastupitelstvu pohodlnou většinu 35 mandátů ze 45. S možnými budoucími partnery SLK postupně jedná.

Některé nově zvolené krajské zastupitele zřejmě čeká rozhodování mezi prací v zastupitelstvu a funkcí, kterou nyní vykonávají. Ministerstvo vnitra totiž oznámilo, že zastupiteli budou moci zůstat jen řadoví státní zaměstnanci. Vysoce postavení státní zaměstnanci si mezi funkcemi budou muset vybrat, mohli by ale také požádat o neplacené služební volno. Své stanovisko ministerstvo zveřejnilo kvůli rozporu mezi služebním zákonem a volebními zákony.

Týká se to čtyř ministerských náměstků a především předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové (za STAN), která byla zvolena do středočeského zastupitelstva. Kandidovat na hejtmanku odmítla, protože hodlá v čele státního úřadu pokračovat. Drábová chce ale zastupitelkou zůstat, „dokud jí to bude umožněno“. „Novější zákon, tedy zákon o státní službě, vykonávání mandátu umožňuje,“ řekl mluvčí STAN Karel Kreml.

