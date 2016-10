Koalici mají čtyři kraje, v Plzeňském je další bez vítězného ANO

Zástupci ANO, ČSSD a ODS v Olomouckém kraji pracují na přípravě koaliční smlouvy. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu budou mít tyto tři strany většinu 30 hlasů. Podle jejich dohody by místo hejtmana mělo připadnout vítěznému ANO, které na něj vybralo lékaře a lídra kandidátky Oto Koštu. Lidovci, se kterými ANO a ČSSD předtím také jednaly, nakonec zůstanou v opozici.

V Plzeňském kraji vítězné ANO s jedenácti zastupiteli skončí v opozici. Memorandum o koaliční spolupráci dnes v Plzni podepsala druhá ČSSD s devíti mandáty, třetí ODS s osmi křesly, Starostové a Patrioti se čtyřmi a Koalice pro Plzeňský kraj se dvěma mandáty. Toto spojení umožní těsnou nadpoloviční většinu 23 křesel z 45 míst v zastupitelstvu. V radě budou strany zastoupeny v poměru 4-3-1-1, uvedl po podpisu dohody lídr ČSSD Josef Bernard, který by se měl stát hejtmanem.

Podle Babiše strany, které se v krajích spojují proti hnutí ANO, se bojí rozkrývání minulosti. Novinářům to řekl v Lucemburku. Zemanův pohled na věc popsal jeho mluvčí Jiří Ovčáček. „V některých krajích dochází podle názoru pana prezidenta k nesportovnímu a někdy až politicky bizarnímu spojování různorodých stran do koalic s jediným cílem: vyšachovat vítěze. Taková spojení mohou být chápána jako určitá zrada voličů,“ řekl mluvčí.

Z letošních krajských voleb čtěte více:

V Olomouckém kraji se dohodly ANO a ČSSD na koalici s ODS

ANO přebírá vládu nad kraji. Rodí se první koalice

ANO půjde do opozice také v Plzni. ČSSD se dohodla na těsné koalici

Vyjednávání dnes pokračovalo na jihu Moravy. KDU-ČSL zde upustila od úsilí získat hejtmanskou funkci. O možné koalici zde lidovci jednali s vítězným ANO, dosud se ale nedohodli i kvůli tomu, že hejtmana chtěli mít oba partneři. ANO ale mezitím ustanovilo trojblok se Starosty pro jižní Moravu a TOP 09 s Žít Brno. Trojblok má 23 mandátů z 65, k většině je potřeba 33. ANO přitom jedná vedle KDU-ČSL také s ČSSD, obě tyto strany mají 11 mandátů.

Ve středních Čechách dosud exkluzivní jednání o koalici mezi ANO, Starosty a nezávislými (STAN) a TOP 09 rozšíří ve středu také ODS. Není ale jasné, zda to znamená rozšíření dosavadního zvažovaného koaličního půdorysu. Případná koalice ANO, STAN a TOP 09 by měla v pětašedesátičlenném zastupitelstvu 36 mandátů. ODS by mohla přidat dalších deset hlasů.

V Libereckém kraji vítězní Starostové pro Liberecký kraj (SLK) preferují čtyřkoalici s druhým ANO, ČSSD a ODS, která by měla pohodlnou většinu 35 mandátů ze 45 v krajském zastupitelstvu. Rada by měla zůstat devítičlenná, starostové si v ní chtějí ponechat většinu pěti míst včetně hejtmana, ANO nabízejí dvě místa včetně statutárního náměstka, ČSSD a ODS by získaly po jednom.V Libereckém kraji vítězní Starostové pro Liberecký kraj (SLK) preferují čtyřkoalici s druhým ANO, ČSSD a ODS, která by měla pohodlnou většinu 35 mandátů ze 45 v krajském zastupitelstvu. Rada by měla zůstat devítičlenná, starostové si v ní chtějí ponechat většinu pěti míst včetně hejtmana, ANO nabízejí dvě místa včetně statutárního náměstka, ČSSD a ODS by získaly po jednom.

V Ústeckém kraji vítězné ANO dál vyjednává o koalici s druhými komunisty. V Pardubickém kraji, kde se v pondělí bez vítězného ANO dohodly ČSSD, Koalice pro Pardubický kraj (KPK), ODS a STAN, by měla být koaliční dohoda podepsána v pátek. V pondělí vznikla také koalice ANO, KDU-ČSL a ODS v Moravskoslezském kraji.

Podívejte se na výsledky voleb v jednotlivých krajích:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj