Finští zelení: Že jsme začali podporovat jádro? Nesmysl, výstavba reaktorů je fiasko

Lasse Miettinen je hlavním tajemníkem finské strany zelených Vihreät - De Gröna. Pro web Euro.cz vysvětlil postoje strany k jaderné energetice. Americká organizace Environmental Progress totiž uvedla, že finští Zelení jsou první ekologickou stranou v Evropě, která je otevřená všem nízkouhlíkovým technologiím v energetice, včetně využívání jádra. Taková interpretace je podle Miettinena nesprávná.

Zelení dlouhodobě prosazují odstoupení od jádra, nyní po období čtyř let od finských parlamentních voleb, jež se konají 14. dubna, bude strana „pouze“ blokovat výstavbu nových reaktorů. Zelení tvrdí, že budování reaktorů je příliš pomalé a neúměrně drahé. Například blok Olkiluoto 3, který byl schválen už v roce 2002, stále nedodává žádnou elektřinu do sítě. Původní termín spuštění byl rok 2010.

Podle americké organizace Evrironmental Progress je vaše strana jako první evropská strana zelených otevřená k jaderné energii, je to tak?

Obávám se, že to je naprosto zavádějící fáma, kterou je třeba vyvrátit. V našich základních principech strany se uvádí, že naším cílem je postupné odstoupení od jádra. Jedinou podmínkou je, že vyřazování jaderných bloků nesmí zvyšovat emise CO2. Naše pozice v oblasti jaderné energie zůstává stejná, jako tomu bylo dříve. Žádné nové jaderné elektrárny. I když se formulace krátkodobé politiky změnila, pozice je stejná. Abych to shrnul. V dlouhodobém horizontu je naším cílem odstoupit od využívání jádra, v krátkodobém nesouhlasíme s výstavbou nových reaktorů.

Jaké je vaše stanovisko k jaderné energii jako nízkouhlíkové variantě oproti fosilním palivům, jako je uhlí, zemní plyn nebo ropa?

Potřebujeme rychle zvyšovat možnosti produkce energie u obnovitelných zdrojů a rychle se zbavit využívání energie z fosilních zdrojů. Stávající jaderné elektrárny zatím mohou fungovat jako součást přechodu na obnovitelné zdroje ze sta procent.

Jaderná energie je i nadále problematickou technologií spojenou s environmentálními a bezpečnostními riziky. Je nesmírně pomalé budovat nové zdroje, spotřebovává se obrovské množství kapitálu. A když je konečně projekt dokončen, provoz je nákladný, a proto vyrábí elektřinu za cenu, která není konkurenceschopná.

Soukromý sektor si to již uvědomil, jak je patrné z případu projektu výstavby jaderné elektrárny Hanhikivi, kterou podporuje konsorcium firem Rosatom-Fennovoima. Soukromý kapitál se stáhl. Téměř všichni investoři, kteří v projektu zůstávají, pocházejí z finské veřejné správy, jak státní, tak lokální. Projekt nemá ekonomický smysl, pokud se někdy realizuje, je předurčen k plýtvání penězi při nákupu velmi drahé elektřiny od Rosatom-Fennovoima daňovými poplatníky.

Jak se tedy stavíte k současným rozpracovaným jaderným projektům ve Finsku, ať už to je Olkiluoto 3 nebo Hanhikivi, podporujete jejich dokončení?

Otázka je poněkud absurdní. Byli jsme proti těmto projektům od samotného počátku a ve všech fázích (výstavba reaktoru Olkiluoto 3 byla schválena v roce 2002, stavba elektrárny Hanhikivi byla schválena finským parlamentem v roce 2010 – pozn. red.). Oba projekty jsou od počátku fiasko. Termín spuštění reaktoru Olkiluoto 3 je neustále odkládán.

Projekt byl schválen už v roce 2002 a dosud nevyrobil ani watt elektřiny. Mezitím Dánsko a Švédsko vybudovaly více kapacity větrné elektřiny bez produkce CO2, než bude kdy Olkiluoto 3 vyrábět (instalovaná kapacita má být 1,3 GW). Cena za slepou víru do jádra je v tom, že odvádí kapitál od investic do obnovitelných zdrojů, zpomaluje Finsko oproti ostatním skandinávským zemím a dodnes je účinek na naše emise CO2 nulový.

Čím méně se toho řekne o projektu podporovaném Ruskem v Hanhikivi, tím lépe. Špatně je tam vše, od podezřelých smluv o vlastnictví projektu až po rizika ohrožující národní bezpečnost země. Rusko získá vliv ve finském jaderném energetickém sektoru. Jak je známo, pro Rusko je energie jednou ze zbraní, jak zvyšovat vliv v zahraničí. Do dnešního dne nebyla společnost Rosatom-Fennovoima schopna předložit finskému úřadu pro jadernou bezpečnost důvěryhodný plán, který by ukázal, že dokáže splnit bezpečnostní požadavky. Je vysoce pravděpodobné, že se projekt nikdy nestane skutečností.

Jaký máte názor na to, že Německo jako největší ekonomika v Evropské unii zakázala využívání jádra v energetice po roce 2022? Němečtí Zelení mají velmi silnou protijadernou rétoriku.

Německá energiwende má své problémy, které jsou známy a z kterých se můžeme všichni poučit. Především jde o to, že Německo nebylo schopno nebo ochotno rychle odstoupit od uhlí. Je ale třeba si uvědomit, že změna energetiky v Německu byla projektem konzervativní vlády, nikoliv Zelených. Pokud by Zelení byli ve vládě, k chybě s pomalým odklonem od uhlí by nedošlo.

Nicméně investice do obnovitelných zdrojů energie v Německu mají globální efekt. Německo a Čína silně investují do solární energie a to umožnilo, že se cena solární elektřiny snížila. Výroba energie z obnovitelných zdrojů se dostala na zcela nové úrovně.

Finsko je světovým lídrem ve výstavbě dlouhodobého hlubinného úložiště jaderného odpadu. Úložiště Onkalo může být inspirací také pro Českou republiku, jež vybírá lokalitu pro výstavbu. Věříte této technologii a firmě Posiva, jež úložiště staví?

Do doby, než se přestane jaderná energetika využívat, má každá země, jež produkuje jaderný odpad, nést odpovědnost za nakládání s ním. Máme důvěru ve finské úřady, které mají vyhodnotit správnou technologii a firmu pro nakládání s jaderným odpadem. Věříme, že pokud prošel projekt kontrolou úřadů, jedná se o co nejlepší přístup podle současných technologických znalostí.

Zvenčí to vypadá, že finská společnost podporuje jádro a s ní spojené technologie.

Neznám výzkum, který by toto tvrzení podporoval. Finská populace byla většinově proti poslednímu jadernému projektu v Hanhikivi. Jediným důvodem, proč projekt pokračuje, je potřeba pravicových stran podporovat jádro z ideologických důvodů za každou cenu.

Jak se díváte na jeden ze scénářů Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), že snížení produkce skleníkových plynů je možné zvýšením počtu jaderných reaktorů o 60 procent oproti současnému stavu do roku 2030?

Pokud se podíváte na případ jaderného reaktoru Olkiluoto 3, který byl schválen už v roce 2002 a ani po 17 letech neprodukuje elektřinu, mám velké pochybnosti, že by Finsko mohlo zvýšit kromě tohoto reaktoru počet jaderných bloků do roku 2030. Výstavba nových reaktorů je pomalá a velmi nákladná, proto pochybuji, že by takový scénář byl realistický.

Abychom zastavili změny klimatu, musíme transformovat náš energetický systém v příštích 10 až 20 letech, dokud to je možné. Nemůžeme si dovolit čekat, až budou dlouhodobé (jaderné) projekty jednou dokončeny. Musíme jednat okamžitě.

Zatímco se Finsko potýká s jadernými maléry, naši skandinávští sousedé plně přijali obnovitelné zdroje energie a již nyní vyrábějí rekordní množství energie z těchto nefosilních zdrojů. Finsko by mělo dělat totéž.

V květnu se konají volby do Evropského parlamentu. S čím do nich jde vaše strana?

Chceme zvýšit ambice EU v rámci klimatických cílů. Evropská unie potřebuje závazný plán pro snižování emisí, stanovit si datum pro uhlíkovou neutralitu, reformovat obchodování s emisními povolenkami, aby se zvýšila jejich cena. Musíme také chránit naše lesy před rozsáhlou těžbou dřeva. Musíme přeměnit zemědělství a dopravu, aby byly udržitelné a šetrné ke klimatu. Při uskutečňování zeleného nového údělu (Green New Deal) se vytvoří mnoho nových pracovních míst, produktů a služeb.

Za druhé chceme udržovat sociální solidaritu a začleňování, bojovat proti chudobě a zajistit, že nikdo v Evropě nezůstane bez pomoci. Abychom zajistili financování sociální Evropy, musíme bojovat proti daňovým únikům a podporovat evropská pravidla pro spravedlivé zdanění.

Dále je potřeba podporovat oblast vzdělávání a výzkumu, aby byla Evropa v těchto směrech nejlepší na světě. Každé dítě by mělo dostat příležitost, aby dosáhlo co nejvyššího vzdělání bez ohledu na sociální a ekonomické zázemí. Z Evropy se má stát místo pro prvotřídní inovace a nápady.

Potřebujeme silnou a demokratickou Evropu, která bude užitečná pro své občany a bude podporovat evropské hodnoty spravedlnosti, svobody a solidarity. Bude klíčovým hráčem na globální scéně s důrazem na podporu udržitelných a odpovědných pravidel pro mezinárodní spolupráci.

