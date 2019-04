Jak to vidí Gates: malé reaktory, hamburgery bez masa, toalety bez vody

Bill Gates, jenž se v posledních letech věnuje filantropii, zveřejnil seznam deseti technologií, které podle jeho názoru mohou změnit svět k lepšímu. Patří mezi ně moderní jaderné reaktory, které produkují minimum jaderného odpadu.

Reaktory čtvrté generace by měly být klíčovou technologií, která dokáže zajistit energetickou budoucnost lidstvu bez emisí skleníkových plynů. Sám Gates je členem správní rady firmy TerraPower, která spolupracuje s Čínou na vývoji nového reaktoru. Ten by měl vydržet bez výměny jaderného paliva v provozu 50 let. Má využívat přírodní izotop uranu 238 a k chlazení tekutý sodík.

Důvěřuje také vývoji fúzního reaktoru. Je jedním z investorů do firmy Commonwealth Fusion Systems, jež působí v rámci univerzitního Massachusetts Institute of Technology.

Toaleta bez vody

Přes dvě miliardy lidí na zemi nemají přístup k toaletám napojeným na kanalizaci. V těchto oblastech se snadněji šíří nemoci a epidemie. Výzkumníci nyní pracují na konceptu levných toalet, které nepotřebují vodu. Gates tento projekt podporuje už od roku 2011. O nejlepší toaletu, která neznečišťuje okolí a exkrementy umí přeměnit například na hnojivo, usilují týmy z několika amerických univerzit.

Hamburger bez masa

Spotřeba masa globálně roste a s tím rostou i emise spojené s chovem hospodářských zvířat. Skot produkuje více emisí než všechny automobily a letadla na světě. Pokud by pokračoval současný trend nárůstu spotřeby masa i populace, v roce 2050 by lidstvo snědlo o 70 procent více masa než v roce 2005.

Proto americký miliardář podporuje snahy o „výrobu masa“ z rostlinných surovin. Ve Spojených státech to jsou společnosti Beyond Meet a Impossible Foods, jež dodávají například bezmasé hamburgery do restaurací a supermarketů.

Další nadějnou technologií jsou podle amerického podnikatele všechny projekty, které počítají s pohlcováním oxidu uhličitého z okolní atmosféry. Bez toho nebude možné výrazněji snížit koncentraci skleníkových plynů v atmosféře. Gates například investoval do kanadské firmy Carbon Engineering, jež pracuje na vývoji výroby syntetického paliva, které bude využívat pohlcený CO2 z atmosféry.

Zakladatel Microsoftu dále věří učení strojů, měření EKG pomocí hodinek, odhalení rizika předčasného porodu, jež zvýší šanci na přežití dítěte analýzou matčiny krve, personalizované vakcíně pro léčbu rakoviny, vyšetření trávicího systému pomocí pilulky a vylepšení schopností hlasových asistentů.

Gates si vybral technologie, jež na jedné straně umí prodloužit lidský život, na druhé pak zlepšují kvalitu života všech. Proto je ohledně budoucnosti lidstva optimistický.

