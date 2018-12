Německá síť nestíhá odebírat proud. Majitelům větrných elektráren za to platí miliardy

Zatímco svět v polských Katovicích řeší na konferenci Organizace spojených národů ochranu klimatu a omezení produkce skleníkových plynů z fosilních zdrojů, v Německu, jež produkuje nejvíce hnědého uhlí na světě, se nevyužívá elektřina z obnovitelných zdrojů. Zejména z větrníků.

Mnoho větrných turbín na severu Německa musí být během roku vypínáno, protože přenosová síť nemá dostatečnou kapacitu proud přenášet. Upozornil na to deník Augsburger Allgemeine.

Výše kompenzací pro provozovatele stále roste. Německý síťový regulátor Bundesnetzagentur platby za rok 2017 vyčíslil na 610 milionů eur (15,8 miliardy korun). O rok dříve to bylo 373 milionů eur (9,7 miliardy korun).

V prvním kvartále roku 2018 byly tyto platby o 60 procent vyšší než ve stejném období o rok dříve. Částka se zvýšila ze 142 milionů eur na 228 milionů eur (5,9 miliardy korun). 95 procent z této sumy připadá právě na provozovatele větrných parků, zbytek patří majitelům fotovoltaických elektráren, případně výrobcům elektřiny z biomasy.

Uhlí ucpalo síť, zlobí se Zelení

Toto plýtvání „zelenou elektřinou“ vehementně kritizují němečtí Zelení. „Obnovitelná energie se nedá využívat, zatímco síť je ucpána elektrickým proudem vyrobeným z uhlí,“ zlobí se předsedkyně strany Annalena Baerbocková. Proto také strana požaduje, aby Německo co nejrychleji přestalo využívat uhlí ve svém energetickém mixu a rozšířilo kapacity přenosové sítě pro obnovitelné zdroje energie.

Německý regulátor tvrdí, že posilování kapacity rozvodné sítě musí jít ruku v ruce s navyšováním instalované kapacity obnovitelných zdrojů. Výstavba nových tras, které převádí elektřinu ze severu země na jih, se protahuje.

Zelení kritizují i to, že například Bavorsko výstavbu nových tras brzdí. Také spolková vláda Angely Merkelové podle Baerbockové dělá pro transformaci přenosové sítě málo a má v tomto ohledu několik let zpoždění. Existují rovněž technická řešení, jak nadbytečnou elektřinu využít. Například pro vytápění nebo výrobu vodíku, který by se využíval v dopravě jako alternativní palivo, upozornila předsedkyně Zelených.

Energetický koncern Eon odhadl, že se v tomto roce v Německu vyrobí rekordní množství elektřiny z obnovitelných zdrojů. Mělo by to být 200 miliard kilowatthodin zeleného proudu (200 terawatthodin, ČR spotřebuje asi 60 TWh ročně).

