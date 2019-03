Klima je důležitější než břidlicový boom. Soud zatrhl Trumpovi stovky vrtů

Spojené státy těžbou z břidlicových písků v posledních letech zvyšují produkci těžby ropy a zemního plynu. Vývoz ropy by mohl dokonce do roku 2024 stoupnout natolik, že by USA předstihly v exportu i Saúdskou Arábii, pokud by vyvážely 9 milionů barelů ropy denně. Nyní je to třetina.

Tomuto scénáři, který podporuje i americký prezident Donald Trump politikou „Energy First“, zasadil nepříjemnou ránu federální soudce Rudolph Contreras. Ten rozhodl o zastavení těžby z břidlicových vrtů na federálních územích ve státě Wyoming na rozloze 1300 kilometrů čtverečních, což je skoro trojnásobek území Prahy. Jedná se o stovky vrtů.

Těžba ropy v USA (v tis. barelů za den)



source: tradingeconomics.com

Soudce tvrdí, že vláda při udělování nových povolení pro těžbu porušuje zákon tím, že nezohledňuje kumulativní vliv spalování fosilních paliv na změny klimatu. Úřad Bureau of Land Management (BLM), který spravuje federální půdu, tak musí své stanovisko přehodnotit a vzít v potaz dopady na životní prostředí.

Rozhodnutí vychází ze žaloby ekologických organizací WildEarth Guardians, Physicians for Social Responsibility a Western Environmental Law Center, které úřad BLM žalovaly už v roce 2016 kvůli tomu, že nedokázal vypočítat a omezit množství skleníkových plynů u budoucích projektů v oblasti těžby ropy a zemního plynu. Paradoxně to bylo ještě v době, kdy úřadoval Barack Obama.

Ochránci životního prostředí žalovali federální úřad kvůli povolení pro 473 vrtů ve státech Wyoming, Colorado a Utah. Soudce se zatím nezabýval povoleními na území Colorada a Utahu.

„Pro vládu to bude velký problém, když bude muset přemýšlet o klimatických důsledcích v širším měřítku při využívání federální půdy,“ tvrdí profesor práva Joshua Galperin z univerzity v Pittsburghu. Jeremy Nichols z organizace WildEarth Guardians rozhodnutí soudu ocenil. „Celý program těžby ropy a plynu je mimo právní rámec,“ tvrdí.

Trumpova administrativa výrazně zvýšila udělování licencí pro těžbu na územích, které stát ovládá. Od nástupu Trumpa do Bílého domu na začátku roku 2017 navíc úřady odblokovaly ochranu půdy na 52 600 kilometrů čtverečních. Kromě dalších území v Utahu, Coloradu, Montaně, Nevadě a Novém Mexiku, to jsou například rozsáhlá území na Aljašce, plánuje se povolit těžba i v pobřežních vodách na východě USA.

Kde se těží plyn a ropa z břidlicových ložisek ve Spojených státech. Zdroj: EIA

Ředitelka společnosti Western Energy Alliance Kathleen Sgamma, jež sdružuje firmy těžící ropu a plyn z břidlicových písků na federální půdě, prohlásila, že soudce ignoroval dosavadní dlouholetou praxi udělování licencí pro těžbu na federální půdě. Nichols z WildEarth Guardians je naopak připraven právní cestou blokovat další stovky vrtů na federálním území Spojených států.

Emise pocházející z plynu, ropy a uhlí vytěžených na federální půdě americká agentura Geological Survey vypočítala na 1,4 miliardy tun oxidu uhličitého ročně, což je čtvrtina veškeré americké produkce skleníkových plynů. Těžařské firmy v roce 2017 zaplatily státu za povolení k těžbě 6,5 miliardy dolarů (148 miliard korun).

