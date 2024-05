Mladá generace už na vlastnictví aut tolik nelpí, říká Štěpán z Arvalu, který nabízí operativní leasing i malým firmám a živnostníkům

Jaké jsou hlavní výhody operativního leasingu?

Operativní leasing je služba, která kompletně pokrývá potřebu mobility daného klienta. Jsou v ní tedy zahrnuty všechny nezbytné činnosti související s provozováním vozidla, jako je třeba jeho přihlášení, veškerý servis, asistenční služby v případě nehody, tankovací karty či pojištění. Kromě finančních úspor a větší flexibility v řízení flotily operativní leasing nabízí také odstranění administrativní zátěže spojené s vlastněním a údržbou vozidel. Klienti se tedy v souvislosti s daným vozidlem nemusí o nic starat a mohou se soustředit pouze na svůj primární byznys.

Jak velký zájem o operativní leasing firmy mají?

Velké společnosti už jsou si v současnosti moc dobře vědomy výhod operativního leasingu, takže tento produkt většinou dlouhodobě využívají. Opačná situace je ale v segmentu středních a malých firem či u živnostníků. Tyto subjekty výhody operativního leasingu teprve postupně objevují, díky čemuž u nich vidíme výrazně rostoucí zájem. Pro představu, v roce 2023 jsme v této oblasti dodali meziročně o 112 procent vozidel více.





Právě poskytování operativního leasingu malým firmám a živnostníkům je oblastí, které se částečně věnuji i já, a to v novém oddělení Arvalu s názvem Business Transformation. Je totiž nutné, abychom se novým segmentům klientů přizpůsobili a upravili pro ně stávající procesy a produkty. Kromě toho se ale náš tým soustředí na digitalizaci, automatizaci a robotizaci, což nám umožňuje poskytovat dostatečně kvalitní služby za konkurenceschopné ceny.

Z jakého důvodu dochází v současnosti k takovému nárůstu zájmu u menších firem a podnikatelů?

Jedním z důvodů je to, že do aktivního věku přichází nová generace, jež má trochu jiný způsob myšlení. Tito lidé kladou menší důraz na osobní vlastnictví vozidel a více se soustředí na mobilitu jako takovou. Dalším aspektem je i určitá změna samotného operativního leasingu, který se v posledních letech výrazně přizpůsobil potřebám živnostníků a menších společností. Dříve se totiž jednalo o produkt stavěný primárně pro velké korporace.

K jakým změnám v samotném produktu tedy v posledních letech došlo?

V současnosti jsou naše produkty více konkurenceschopné třeba z hlediska pojištění, protože malá firma má samozřejmě trochu jiné potřeby než firma velká. Zároveň se částečně změnily i daňové aspekty, takže pro podnikatele je nyní operativní leasing mnohem zajímavější. Navíc už dnes dokážeme živnostníky oslovovat přes jiné kanály, máme třeba unikátní partnerství s několika dealery, u nichž si lidé mohou operativní leasing sjednat. Tím jsme se danému segmentu podstatně přiblížili.

Dodací lhůty aut se už opět počítají jen na týdny

Jak je na tom Česko z hlediska operativního leasingu v porovnání s ostatními zeměmi Evropy?

Pro lidi v západní Evropě není tak důležité, aby dané vozidlo přímo vlastnili. Vstřícnost vůči operativnímu leasingu je tedy v těchto zemích určitě větší. Jak už jsem ale říkal, s novými generacemi se to podle mě změní.

Jaká je vůbec dostupnost nových aut na trhu?

Data o dostupnosti nových vozidel sledujeme napříč celou Evropou a situace na trhu se výrazně zlepšuje. Aktuální dostupnost se liší podle konkrétních značek a specifikací daných modelů, kdy největší roli hrají prvky výbavy, motorizace či verze pohonu. Obecně se ale situace dynamicky mění. Po covidovém období, kdy byly dostupnosti nových vozů velmi limitované a čekací lhůty ve spoustě případů až extrémní, se nyní věci opět vrací k normálu. Dodací lhůty na určité modely se již počítají opět v týdnech, nikoliv v letech.

Co patří v současnosti k těm největším trendům, které ovlivňují český trh s individuální dopravou?

Jedním z nich je bezpochyby elektromobilita. Jejími průkopníky jsou zejména velké firmy sídlící v hlavních aglomeracích, jež mají svou zahraniční byznysovou matkou stanovené určité kvóty pro dosažení udržitelné dopravy. Důležitým krokem pro rozvoj tohoto odvětví ale jsou i státní dotace na pořízení elektromobilů, které považujeme za velmi dobrý a nutný krok.

Jsou tyto dotace nastaveny správně?

Bohužel ne. Nastavení dotací neumožňuje mnohé formy financování, jako je třeba právě operativní leasing, což je za nás opravdu škoda. Velké společnosti jako třeba Česká pošta či Budějovický Budvar totiž operativní leasing využívají, takže současná podoba jim znemožňuje pořizování elektromobilů způsobem, na nějž jsou zvyklí. Oceňujeme tedy, že elektromobilita má nějakou podporu, ale mrzí nás, že naši klienti ji nemohou získat.

Většímu rozvoji elektromobility brání nedostatečná infrastruktura

Jak velký zájem mají Češi o elektromobily?

Elektromobily mají v Česku v současnosti asi tříprocentní podíl u nově registrovaných vozidel, což je třetí nejnižší hodnota v celé Evropské unii. Naše aktuální průzkumy ovšem ukazují, že firmy mají o přechod na elektromobilitu větší zájem. Osobní bateriové elektromobily v současnosti užívá asi 15 procent dotazovaných společností a dalších 14 procent uvažuje o jejich pořízení v příštích třech letech. Klíčové je ale vybudování infrastruktury. Dokud totiž nebude dostatečně kvalitní, velká část lidí bude stále preferovat klasická auta se spalovacím motorem.

Snaží se Arval nějakým způsobem podporovat firmy v přechodu na elektromobilitu?

Rozhodně ano. Neprodáváme totiž pouze samotné elektrické auto, ale klientům zároveň nabízíme také poradenství, které jim má s celým přechodem pomoci. Kromě toho zákazníkům radíme i s budováním infrastruktury nebo s daňovými aspekty.

Zmiňoval jste, že o elektromobily mají největší zájem nadnárodní korporace. Jak je to u čistě českých firem?

Velká část společností je ve fázi jakéhosi prvního kroku, kdy teprve zjišťují, co by to pro ně znamenalo a jaké by to mělo dopady. Právě se zodpovězením těchto otázek jim přitom může pomoci naše poradenství. Každopádně se domnívám, že už v následujících měsících budou i čistě české firmy při obnově vozového parku pořízení elektromobilů skutečně reálně zvažovat. Vždy to ale samozřejmě záleží především na potřebách konkrétní společnosti, tedy jak často auto používá a jak daleko s ním jezdí. To ostatně zdůrazňujeme také našim klientům.

Jaká je zatím odezva na elektromobily od vašich zákazníků?

Asi se to nijak zvlášť neliší od aut se spalovacím motorem, samozřejmě tedy kromě služeb souvisejících s dobíjením, které se rychle vyvíjejí a mění. Určitě tedy neexistuje něco, s čím by byli klienti extrémně nespokojení.

Liší se zájem o elektromobilitu napříč jednotlivými českými regiony?

Největší roli hraje samozřejmě stav infrastruktury a také výše příjmů obyvatel. Oba faktory jsou určitě v největších aglomeracích lepší, což způsobuje, že je v nich i více elektromobilů. Regionální rozdíly tedy jsou, ale věříme, že se to bude časem zlepšovat.

Jaké jsou další současné trendy v oblasti mobility?

Velmi významný je bezpochyby carsharing. My tento trend pozorujeme a snažíme se na něj reagovat, je ale nutné zdůraznit, že zatím dává smysl jen v určitých lokalitách. Mimo větší aglomerace je totiž velmi složité carsharing provozovat. Arval zatím nabízí carsharing pouze pro stávající klienty a pro naše zaměstnance, jako benefit. Jedná se o velmi jednoduchou a intuitivní službu, kdy k rezervování vozidla a jeho odemykání či zamykání stačí jen chytrý telefon s aplikací Arval Car Sharing.

Dalším problémem je pak to, že na trhu chybí jednotná digitální platforma, s jejíž pomocí by uživatelé mohli plánovat, rezervovat a platit za jízdy, a to u různých druhů mobility. Takováto komplexní služba, které se přezdívá Mobility as a service, by měla dokázat pokrýt sdílená auta, kola, koloběžky či hromadnou dopravu. Pokud by vznikla, určitě by to zvýšilo zájem lidí o alternativní způsoby dopravy.