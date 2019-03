Východ EU dál věří jádru. Estonci a Rumuni chtějí stavět malé reaktory

Estonsko se profiluje jako moderní země, která jako první nabídla lidem možnost hlasovat ve volbách přes internet. Její energetika je však značně staromódní, elektřinu v zemi vyrábějí hlavně neekologické elektrárny spalující hořlavé břidlice.

„Naší ambicí je postavit okolo roku 2030 první malý modulární reaktor čtvrté generace v Evropské unii. Estonsko by mělo mít zdroj čisté a levné energie a inovativní technologie Moltexu má ohromný potenciál,“ uvedl generální ředitel společnosti Fermi Energia Kalev Kallemets.

Jen o pár dní dříve přišla podobná zpráva z Rumunska. Státem vlastněná společnost Nuclearelectrica, která provozuje jedinou rumunskou jadernou elektrárnu Cernavoda, podepsala memorandum o spolupráci s americkou firmou NuScale Power. Stalo se tak u příležitosti návštěvy amerického ministra energetiky Ricka Perryho v Bukurešti. Zatím se jedná o předání obchodních a technických informací. Pokud vše dopadne dobře, posune se spolupráce do fáze licencování a výstavby modulárních reaktorů na rumunském území.

Moltex Energy je britský startup, který vyvíjí a připravuje model reaktoru čtvrté generace chlazeného tavenou solí. Výkon se má pohybovat podle potřeb zákazníka od 150 do 1200 megawattů. Oproti současným reaktorům chce nabídnout vyšší úroveň bezpečnosti a nižší náklady na vyrobenou elektřinu. Měl by také umět využívat dostupnější thorium místo uranu. První reaktor chce postavit do roku 2030 v Point Lepreau v kanadské provincii New Bruswick.

Představení reaktoru chlazeného tavenou solí od Moltex Energy:

Známější je v tuto chvíli konkurenční podnik NuScale Power se sídlem v americkém Oregonu. Ten nabízí spíše konzervativní řešení - tlakovodní reaktor třetí generace. Malé reaktory o výkonu 57 megawattů lze spojit do celků, tvořených až dvanácti jednotkami. Lze tak poskládat blok o výkonu 684 megawattů, který už je zajímavý pro velké elektrárenské společnosti. Dalším lákadlem je cena. Vyrobená megawatthodina elektřiny vychází na zhruba 60 dolarů, tedy levněji než u velkých reaktorů od Westinghouse či Arevy.

NuScale Power cílí hlavně na projaderné státy v západní polovině USA, první elektrárnu má postavit v Idaho Falls s očekávaným spuštěním v roce 2026. První zájemci se hlásí i ze zahraničí. V závěru loňského roku podepsal memoranda o budoucí spolupráci s kanadskými společnostmi Ontario Power Generation a Bruce Power. V lednu následovala dohoda s Jordánskem. Jednání o možné spolupráci se zástupci NuScale vede také ČEZ, jak týdeník Euro a web euro.cz informovaly loni v říjnu.

