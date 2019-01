Absurdistán Německo: dvě plynové elektrárny uzavřít, jednu postavit

Energetická firma Uniper, která vznikla v roce 2016 odštěpením z E.ON a provozuje zejména „špinavé“ elektrárny na uhlí a zemní plyn, usiluje o to, aby mohla odstavit dvě moderní plynové elektrárny nedaleko Ingolstadtu. Kvůli ztrátovému provozu. Na stejném místě ale hodlá postavit novou plynovou elektrárnu, která bude sloužit jako záložní zdroj energie pro rozvodnou síť. Dohodla se na tom s provozovatelem sítě Tennet. Připadá vám takový postup absurdní?

Německý ekonomický deník Handelsblatt vysvětlil, proč k této situaci došlo. S tím, jak roste podíl obnovitelných zdrojů na produkci elektřiny v Německu, se některé konvenční elektrárny nevyplácí provozovat, protože velkoobchodní ceny elektřiny jsou příliš nízké v době, kdy síť zaplaví zelená energie.

Nečekaný verdikt EU: Obchod s elektřinou má přednost před prevencí krizových situací

Od roku 2011 je v provozu blok číslo 4 Ulrich Hartmann, který byl v době spuštění světovým rekordmanem s účinností 60,75 procenta. Blok má instalovaný výkon 578 MW.

Obdobné to je u bloku číslo 5, jenž byl uveden do provozu v roce 2010. Má výkon 846 MW a účinnost 59,78 procenta. Plného výkonu dosáhne do 40 minut. I když jsou oba bloky vysoce účinné, jejich provoz se nevyplácí. V posledních pěti letech byly připojeny k síti výjimečně.

Proto Uniper usiluje, aby byly bloky trvale odpojeny a firma získala od státu odškodnění. Toto řešení nechce dovolit německý energetický regulátor, protože zdroje jsou klasifikovány jako systémově důležité pro případy, kdy je na jihu Německa nedostatek elektřiny vyrobené z větrných parků a výkonem plynových bloků je třeba stabilizovat energetickou síť. O sporu má rozhodnout soud.

Proč musí být postaven nový blok s instalovaným výkonem 300 MW, který má být v provozu od října 2022, a nemohou být využity stávající bloky? Mluvčí společnosti Uniper tvrdí, že důvodem je legislativa. Zákonodárci povolili přenosovým firmám Tennet, Amprion a TransnetBW postavit nové záložní elektrárny o celkovém výkonu 1200 MW. Jednou z nich má být i nový blok v Irschingu. Zakázku od firmy Tennet získala právě firma Uniper.

