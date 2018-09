Bezos zažívá rekordní rok. Stane se prvním dolarovým bilionářem?

Bezos dál těží z neustávajícího růstu akcií Amazonu. Tržní hodnota společnosti v úterý dosáhla jednoho bilionu dolarů (22,3 bilionu korun) a Bezos díky tomu během jednoho dne vydělal 1,8 miliardy dolarů.

Další významný milník Amazonu jen podtrhl Bezosův nesmírně úspěšný rok. Vydělal v něm už 68 miliard dolarů, což by jej samo o sobě zařadilo v žebříčku nejbohatších lidí USA na třetí místo, před Marka Zuckerberga a Larryho Ellisona. Hodnota jeho majetku je vyčíslována na 168 miliard dolarů, přičemž díky nastolenému trendu neustále rychle roste.

Vývoj hodnoty akcií Amazonu za poslední týden:

Zdroj: IEconomics.com

K získání statutu prvního dolarového bilionáře v historii má však Bezos stále ještě daleko. Web zpravodajské televize CNBC spočítal, že k dosažení této hranice by potřeboval, aby Amazon rostl ještě mnohem rychlejším tempem.

Bezos by se bilionářem stal v případě, pokud by hodnota jedné akcie Amazonu dosáhla na 12 600 dolarů, přičemž v současné době se pohybuje lehce nad dvěma tisíci dolary. Za posledních patnáct měsíců se však hodnota akcií Amazonu zdvojnásobila. Přitom ještě nedávno se úvahy o tom, že by společnost mohla být ohodnocena na bilion dolarů, zdály jako sci-fi.

Jak dlouho vydělávají miliardáři vaši roční mzdu? Bezosovi stačí vteřiny Spočítejte si v kalkulačce

Bezos se nejbohatším člověkem na světě stal loni v červenci, nejprve však jen na krátkou dobu. Dlouholetou jedničku Billa Gatese definitivně předstihl letos v březnu a nyní už je takřka nedostižným lídrem. Podle žebříčku agentury Bloomberg má na Gatese náskok 70 miliard dolarů.

Tržby Amazonu v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o téměř 40 procent na 52,9 miliardy dolarů a čtvrtletní zisk společnosti poprvé překonal hranici dvou miliard dolarů.

Optimističtí boháči. Dolaroví milionáři věří, že se dožijí 100 let

Dále čtěte: