Optimističtí boháči. Většina dolarových milionářů věří, že se dožije 100 let

Před desítkami let byla vidina dožití se sta let utopická, později už sice dosažitelná, ale jen pro několik vyvolených. Při současném vývoji medicíny už někteří lidé doufají, že by na tuto metu mohli dosáhnout, dolaroví milionáři to dokonce očekávají.

Podle průzkumu UBS, kterého se účastnilo více než pět tisíc investorů z USA, Velké Británie, Německa, Itálie, Švýcarska, Hongkongu, Mexika, Singapuru, Tchaj-wanu a SAE, je 53 procent z nich přesvědčeno o tom, že se dožijí minimálně sta let.

Ze všech respondentů byli nejoptimističtější Němci. V dosažení sta let věří tři čtvrtiny z nich. Na druhém pólu jsou Američané s 30 procenty. Podobně pesimističtí jsou i britští investoři.

Procento investorů, kteří věří, že se dožijí 100 let

Zdroj: UBS

Nehledě na svá očekávání přikládá drtivá většina dotazovaných investorů zdraví velkou váhu, dokonce jej označují za důležitější než svůj majetek. Zároveň však uznávají, že právě finanční prostředky jim umožňují žít zdravější život. Tvrdí to 92 procent z nich.

Ve většině rozvinutých zemí je v současnosti průměrná délka dožití kolem 80 let.

