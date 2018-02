Jack Ma po absolvování vysoké školy usilovně sháněl zaměstnání, postupně jej však odmítlo třicet potenciálních zaměstnavatelů. Nechtěli ho u policie, ani ve fastfoodovém řetězci KFC. Těžké začátky však překonal a dnes je nejbohatším Číňanem. Agentura Bloomberg odhaduje jeho majetek na 48,7 miliard dolarů a v žebříčku světových miliardářů jej řadí na jedenácté místo.

Jak vidí zakladatel internetového gigantu Alibaba ideální cestu kariérou a životem?

Od dvaceti do třiceti let by si podle něj lidé měli najít dobrou práci s dobrým šéfem, kterého budou rádi následovat. Tak se podle něj naučí, jak dělat věci pořádně.

Období mezi třicátým a čtyřicátým rokem života je podle něj ideální k postavení se na vlastní nohy a zkoušení vlastních projektů. V té době si člověk ještě může dovolit selhat. „V životě nejde o to, kolik jste toho dosáhli, ale jak jste zvládli těžké dny a překonali své chyby,“ řekl Ma na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Mluvte sprostě, prospěte víkend. Které neřesti vás posunou dál?

Po čtyřicítce už by se podle zakladatele Alibaby lidé měli zaměřit na stabilitu, rodinu a budoucí generace. Do padesáti let by tak měli být ve své kariéře pevně usazení a dělat to, v čem jsou dobří.

Od padesáti do šedesáti let života nastává podle Jacka Ma čas něco společnosti vrátit. V této fázi by člověk měl trávit čas výcvikem mladé generace a předáváním svých zkušeností. Po šedesátce už je čas užívat si života a trávit čas s vnoučaty.

A jaké životní období je podle čínského miliardáře nejlepší? Nejšťastnější jsou prý mladí lidé mezi dvacátým a třicátým rokem, protože se toho ještě mohou hodně naučit.

Základ je ale nebát se selhání. „Pokud si na něj nezvyknete, stejně jako si boxer nezvykne přijímat rány, jak můžete vyhrát?“ ptá se Ma řečnicky.

