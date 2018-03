Bezos předstihl Gatese. Majitel Amazonu je nejbohatším člověkem na světě

• V srpnu 2012 pak koupil Bezos za 250 milionů dolarů americký list The Washington Post. A v roce 2012 také vložil 42 milionů dolarů do projektu Clock of the Long Now, který má za cíl vyrobit elektronické hodiny, které mají fungovat minimálně 10 tisíc let. Hodiny budou zapuštěny do hory v poušti v západním Texasu a mají symbolizovat naši civilizaci. S jejich instalací se již začalo a zatím není jasné, kdy budou hodiny dokončeny.