Berete víc než 40 tisíc měsíčně? Patříte k 1 procentu nejbohatších lidí na světě

Pokud vyděláváte 40 tisíc korun měsíčně čistého, tedy 480 tisíc korun ročně, bohatší než vy je jen 60 351 759 lidí. Vyplývá to z kalkulačky globalrichlist.com, která podporuje neziskovou organizaci Care International, jež bojuje proti chudobě a bezpráví v 80 zemích světa.

Jestli vás tento výsledek zarazí, je třeba vzít v úvahu metodiku kalkulačky. Pro převody měn vychází z parity kupní síly vztažené k dolarům. Tím zohlední životní náklady v jednotlivých zemích. (Například OECD v prosinci 2017 stanovila cenovou úroveň české koruny k dolaru na 151. To znamená, že zboží, které v ČR stojí sto korun, by ve Spojených státech stálo 151 korun.) Ke srovnání s bohatstvím jiných lidí nezisková organizace použila statistiky příjmů domácností Světové banky z roku 2008. Celkovou populaci Care International stanovila na 6,69 miliardy lidí.

Aby vás britská organizace přesvědčila, že něco ze svých „tučných“ příjmů máte dát na charitu, přepočítá váš příjem na hodinový plat a srovná se zeměmi, kde si lidé žijí o poznání hůře. Při 40 tisících čistého měsíčně člověk vydělá 250 korun za hodinu (kalkulačka počítá s tím, že člověk pracuje 160 hodin měsíčně). V Zimbabwe průměrný dělník bere 7,9 koruny za hodinu. Na roční příjem ve výši 480 tisíc korun dělník v Indonésii bude vydělávat 43 let, tedy do roku 2061.

Na plechovku koly za dvě minuty

Na plechovku Coca-Coly si v takovém případě vyděláte za dvě minuty, indonéský dělník bude mít na třetinku koly za dvě hodiny. Příjem ve výši 40 tisíc korun by uživil 144 lékařů v Pákistánu. Care International tvrdí, že se budete cítit lépe, pokud nějaké peníze věnujete někomu, kdo žije v nouzi.

Český statistický úřad na konci minulého roku uvedl, že průměrná hrubá mzda v ČR ve třetím čtvrtletí 2017 činila 29 050 korun.

Podle mzdové kalkulačky 2018 by to znamenalo čistého 22 073 korun. Ročně to je 265 011 korun čistého. (Mimochodem zdanění včetně odvodů zaměstnavatele při hrubé mzdě 29 050 korun činí 43,4 procenta).

Pokud se blížíte českému průměru a vyděláváte ročně 265 011 korun čistého, pak vás to řadí mezi 4,97 procenta nejbohatších lidí světa. Bohatších než vy je 297 973 339 lidí. Za hodinu práce si přijdete na 138,03 koruny, v Indonésii bere dělník v průměru 5,75 koruny.

Na třetinku koly si průměrný Čech vydělá za 3 minuty a 52 vteřin, dělník v Zimbabwe to bude mít za hodinu, sedm minut a 48 vteřin. Průměrný český čistý plat se rovná platu 79 lékařů v Pákistánu.

Radost i z minimální mzdy

Minimální mzda je v ČR od ledna 2018 12 200 korun. Čistého to je 10 468 korun. I při této mzdě se člověk může podle globalrichlist.com radovat. Ročně si přijde na 125 616 korun. S tímto příjmem stále patří k nejbohatším 17,58 procenta lidí planety.

To znamená, že patří do nejbohatší miliardy obyvatel Země. Čistá minimální hodinová mzda je podle britské kalkulačky 65,42 koruny. Také s tímto příjmem můžete pomoci chudým. Na plechovku koly si člověk s minimální mzdou vydělá za osm minut a deset vteřin. Za jednu českou minimální mzdu pracuje 37 doktorů v Pákistánu.

Minimální mzda na hodinu ve světě: Název země Minimální mzda Přepočet na koruny Spojené státy 7,25 USD 150 korun Spojené království 7,5 GBP 215 korun Japonsko 823 JPY 156 korun Německo 8,84 EUR 225 korun Čína 14,4 CNY 47 korun

V případě Číny to je 2300 jüanů měsíčně, při přepočtu na 160 hodin měsíčně to znamená 14,4 jüanu.

Zdroj: ieconomics.com

