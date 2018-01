Spočítejte si, za jak dlouho vydělají sportovci vaši roční mzdu. Vyrazí vám to dech

Argentinský fotbalista Lionel Messi si během jednoho roku vydělá v přepočtu asi 2,38 miliardy korun. Průměrný příjem v Česku podle posledních dat činí 29 050 korun. Hvězda FC Barcelona si tak na roční výdělek průměrného Čecha vydělává hodinu a necelých sedmnáct minut. Během jednoho týdne pak Messimu přistane na účet taková částka 131krát, vypočítala speciální kalkulačka Sports Superstars Salary Calculator, kterou vytvořila britská sázková kancelář Freesupertips.

Aby se průměrný Čech stal miliardářem (v librách), musel by za současných platových podmínek pracovat 83 493 let, zatímco Messi jen 12 let. Na kompletní renovaci královského Buckinghamského paláce by pak musel Messi vydělávat 4 roky.

Další velké sportovní hvězdy nejsou za Messim moc pozadu. Freesupertips pro svou kalkulačku vybrala ještě basketbalistu LeBrona Jamese, golfistu Roryho McIlroye, tenistu Rogera Federera, quarterbacka Dereka Carra a boxera Anthonyho Joshuu.

Vyzkoušejte si kalkulačku od Freesupertips:

Powered by Sports Superstars Salary Calculator

