Mnoho lidí celý život sní o tom, že budou bohatí a budou si moci koupit vše, na co jen pomyslí. I když pouze peníze šťastný život nezaručí, mohou život výrazně zpříjemnit, udělat jej méně stresujícím. Drtivá většina lidí však nikdy se svými sny neuspěje. Proč?

Hledají si řadu výmluv, nejčastěji takové, že si nemohli dovolit patřičné vzdělání, zvolili špatnou profesi, nemají čas na vydělávání peněz. Jaké jsou ale skutečné chyby neúspěšných lidí?

1. Máte předsudky ohledně peněz

Pokud si budete myslet, že peníze souvisí s inteligencí, vzděláním, případně s tím, jaký produkt nabízíte, nezbohatnete. Také vám nepomůže výchova v duchu románu Babička Boženy Němcové, že nejlepší cestou k bohatství je šetrnost. Kratší cestou je zaměřit se na navyšování tržeb. Peníze musíte vnímat jako zdroj svobody, využité příležitosti.

2. Nezasloužíte si být bohatý

Byli jste vychováváni v duchu, že bohatí lidé jsou pouze ti, kteří měli v životě štěstí, případně přišli k majetku nelegálním způsobem? Chyba, musíte vyznávat zásadu, že v tržní ekonomice uspěje ten, kdo uvěří, že být bohatý je právem každého člověka, pokud si za svým cílem půjde cílevědomě.

3. Být chudý je ctnost

Představa, že nemít majetek znamená být automaticky lepším člověkem, je chybná. Zvlášť pokud se chcete dobrat bohatství. Pokud v sobě zabijete ambiciózní touhu v něčem vynikat a nespokojit se s tím, co máte, nikdy nemůže ničeho dosáhnout. Zdravá ambice je palivem úspěšných a bohatých lidí.

4. Stačí vysoká škola

Většina nejbohatších lidí světa nemá formální vzdělání, řadu vysokoškolských titulů. Formální vzdělání vám možná zajistí peníze na živobytí, ale jen rozvíjení schopností celoživotním osobním studiem vám může přinést bohatství. Pokud to myslíte s bohatstvím vážně, musíte na sobě celý život pracovat.

5. Musel bych obětovat rodinu

Většina lidí se domnívá, že být úspěšný a bohatý znamená rezignovat na rodinný život. Volba ale nestojí buď, anebo. Vydělávat peníze přeci neznamená nevěnovat se své rodině, přátelům. Naopak, rodina by měla být motorem pro váš úspěch.

6. Čas jsou peníze

Myšlenka, že čas jsou peníze, je chybná. Vydělávání peněz nemusí být lineární v čase. Pokud si ale myslíte, že čím více hodin v práci budete trávit, tím budete bohatší, můžete na miliony na účtu zapomenout. Vydělávání peněz musíte začít chápat jako nelineární proces hledání řešení problémů.

7. Boháči jsou bezohlední

Premisa, že co boháč, to kapitalistický vydřiduch, který se opájí jen vlastním narcistickým egem, je rovněž mentální překážkou na cestě k bohatství. Také často rozšířená představa, že bez podvodů, například bez vyhýbání se placení daní, se k tučnému kontu nedostanete, je nesprávná. Nejbohatší lidé často dávají vysoké částky na charitativní projekty. Obohacuje je to a posouvá dále.

8. Mentalita lotynky

Průměrný člověk věří tomu, že jedinou cestou k bohatství je sázení v loterii, stírání losů, vyplňování tiketů. Víra ve štěstí a náhodu. Pokud nevěříte sami v sebe a své schopnosti, nikdy se nestanete Jeffem Bezosem, Billem Gatesem nebo Warrenem Buffettem.

Nejbohatší lidé, kteří začínali od nuly (v mld. USD) Jméno Firma Výše majetku Jeff Bezos Amazon 95,3 Bill Gates Microsoft 89,1 Warren Buffett Berkshire Hathaway 78,3 Amancio Ortega Zara 76,2 Mark Zuckerberg Facebook 74,3

Stav k 16. listopadu 2017

9. Děsíte se selhání

Mít panickou hrůzu z toho, že se vám v životě něco nepovede, znamená, že máte nedostatek sebedůvěry a odvahy zkusit něco nového, jít vlastní cestou. Proces chybování a poučení z předchozích omylů je stavebním kamenem pro budoucí úspěch. Bez toho to nejde.

10. Popíráte důležitost peněz v životě

Pokud přistupujete k penězům jen jako ke statusové nálepce a nevěříte v jejich důležitost, myslíte si, že můžete být nad materiální stránkou života, nezbavili jste se strachu z peněz. Peníze jsou důležitou součástí života, zejména pokud chcete patřit k boháčům.

11. Obklopujete se neúspěšnými lidmi

Průměrné či podprůměrné okolí z vás neudělá zámožného člověka. Pokud chcete mít svaly, chodíte cvičit do posilovny, pokud rozvíjíte svou víru, chodíte do kostela. Pokud chcete být bohatý, nejlepším způsobem je stýkat se s boháči a nakazit se jejich smyslem pro úspěch, inspirovat se jejich životní cestou.

12. Jste příliš pohodlní

Dosáhnout bohatství znamená, že musíte vystoupit ze své komfortní zóny. Stát se milionářem není snadným úkolem pro psychiku. Pokud máte rádi pohodlí, jak fyzické, tak psychické, znamená to bariéru pro váš úspěch. Pohodlnost je pro úspěch smrtící vlastností.

13. Nevěříte v úspěch

Myslíte si, že pouze ostatní mohou uspět. Vy jste výjimka. Pokud si sebe neumíte představit, že jste milionář, jen těžko toho můžete dosáhnout v reálném životě. Vizualizace úspěchu je jedním z kroků, jak se dobrat kýženého výsledku.

14: Nemáte jasně stanovené cíle

Absence jasně definovaných cílů znemožňuje, abyste si stanovili plán, jak se k daným cílům dopracovat. Pokud nemáte pořádek v plánech a cílech, nikdy se nemůžete stát milionářem.

15. Bojíte se, že přijdete o staré kamarády

Pokud se obáváte, že přijdete o své staré kamarády jen kvůli tomu, že si koupíte velký dům a drahé auto, znamená to, že vaši takzvaní kamarádi si vaše přátelství nezaslouží. Pokud chcete být úspěšní, musíte se smířit s tím, že budete muset něco ze svého dosavadního života obětovat. Například neupřímné a povrchní lidi ve svém okolí.

