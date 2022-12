Od roku 2022 byla silniční daň zrušena pro osobní auta, autobusy i náklaďáky do 12 tun. Kdo tedy zůstává jejím poplatníkem?

Co je silniční daň

Silniční daň je přímá majetková daň, které v České republice podléhají motorová vozidla využívaná za účelem podnikání. Poplatníkem a plátcem silniční daně je osoba, která je zapsaná v technickém průkazu jako provozovatel vozidla. Sazba silniční daně se vždy odvíjí od typu karoserie, nejvyšší povolené hmotnosti a počtu náprav.

Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát ročně formou pravidelných splátek, nicméně s placením silniční daně se pojí ještě jedna povinnost. Tím je podávání daňového přiznání, které je nutné podat vždy k 31. lednu následujícího roku.

Tato daň podléhá zákonu č. 16/1993 Sb., o dani silniční, přičemž v roce 2022 došlo k jeho novelizaci. Ta přinesla několik zásadních změn v oblasti toho, jakých vozidel se zákon o silniční dani týká.

Zrušení silniční daně v roce 2022

Předmětem silniční daně byla až do roku 2022 všechna motorová vozidla využívaná k samostatné výdělečné činnosti. Letos ovšem došlo k výraznému růstu cen pohonných hmot, na což vláda zareagovala novelou silniční daně. Silniční dani nyní nepodléhají osobní a nákladní automobily s hmotností do 12 tun. Změna zákona je navíc aplikována zpětně na celé zdaňovací období roku 2022, neboť byla uvedena v platnost až v jeho průběhu.

To ovšem není jediné opatření, kterým vláda zareagovala na raketově rostoucí ceny pohonných hmot. 24. dubna 2022 vydalo Ministerstvo financí mimořádné rozhodnutí o prominutí všech záloh v roce 2022 na silniční daň. Prominutí záloh probíhá automaticky, tudíž není potřeba podávat žádnou žádost.

To každopádně neznamená, že by byla prominuta i daň za rok 2022 – tu je nutné uhradit formou jedné částky do data určeného pro podání daňového přiznání. Uvedené opatření ale platí jen pro letošek, v roce 2023 už se budou zálohy platit normálně.

Kdo platí silniční daň

Ačkoliv jsou předmětem silniční daně vozidla užívaná pro účely podnikání, jejím plátcem nemusí být nutně jen právnická osoba nebo podnikatel. Vlastníkem vozu může být klidně i fyzická osoba. Výjimkou nejsou ani situace, kdy je u jednoho vozidla více poplatníků. Ti poté musejí silniční daň hradit společně.

Silniční daň tedy platí ten, kdo:

je provozovatelem vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel a je zapsán v technickém průkazu tohoto vozidla,

užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z registru vozidel,

používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,

je organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí,

je stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Na jaká vozidla se vztahuje silniční daň

Nově jsou předmětem silniční daně pouze tato vozidla:

nákladní vozidla kategorií N2 a N3 s největší povolenou hmotností minimálně 12 tun,

a jejich přípojná vozidla kategorií O3 a O4 s největší povolenou hmotností minimálně 12 tun.

Předmětem silniční daně nejsou následující vozidla:

samojízdné pracovní stroje,

zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla,

speciální pásové automobily a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní značka.

Osvobození od silniční daně

Některá zdanitelná vozidla jsou ze zákona od silniční daně osvobozena. Konkrétně jsou specifikována v § 3. Od silniční daně je tedy osvobozeno vozidlo, které:

je vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v technickém průkazu vozidla,

je určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,

je kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD, nebo poplatník dílčí daně za toto vozidlo, pokud je tímto poplatníkem diplomatická mise nebo konzulární úřad, poskytovatel zdravotních služeb, báňská záchranná služba nebo horská záchranná služba (je-li v technickém průkazu vozidla označeno jako sanitní nebo záchranářské), Český červený kříž, vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi pověřená osoba.

Zálohy na silniční daň

V roce 2022 jsou všechny zálohy na silniční daň prominuty a úhrada daně proběhne v rámci jedné částky do 31. ledna 2023. Za normálních okolností se ale platí pravidelné čtvrtletní zálohy:

do 15. dubna platba za první čtvrtletí,

do 15. července platba za druhé čtvrtletí,

do 15. října platba za třetí čtvrtletí,

do 15. prosince platba za čtvrté čtvrtletí.

Případné doplatky za silniční daň je nutné uhradit vždy do 31. ledna následujícího roku.

Výpočet silniční daně

Jak bylo již zmíněno, výše silniční daně se odvíjí od typu karoserie, nejvyšší povolené hmotnosti a počtu náprav. Pokud vás zajímá, kolik byste za určitý typ vozu platili, můžete snadno provést orientační výpočet. Poslouží vám k tomu naše kalkulačka silniční daně.

Výše daně pro vozidla kategorie N s kódem BA nebo BB (nákladní a skříňové automobily

Počet náprav Nejvyšší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč 2 nejméně méně než 12 0 12 13 800 13 14 2 300 14 15 3 200 15 7 200 3 15 0 15 17 1 400 17 19 2 900 19 21 3 800 21 23 5 800 23 9 000 4 a více 23 0 23 25 3 800 25 27 6 000 27 29 9 400 29 14 000

Zdroj: Financnisprava.cz

Výše daně pro vozidla kategorie N s kódem BC nebo BD (tahače návěsu a silniční tahače)

Počet náprav Nejvyšší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč nejméně méně než 2 16 0 16 18 400 18 20 900 20 22 2 000 22 23 2 600 23 25 4 600 25 28 8 000 28 31 8 700 31 33 12 100 3 a více 36 0 36 38 11 800 38 40 16 300 40 24 200

Zdroj: Financnisprava.cz

Výše daně pro vozidla kategorie 0

Nejvyšší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč nejméně méně než 11 0 12 3 600

Zdroj: Financnisprava.cz

Daňové přiznání k silniční dani

Vyjma poctivého hrazení záloh je nutné silniční daň také přiznat. Každý rok se proto podává daňové přiznání k silniční dani, a to vždy k poslednímu lednovému dni následujícího roku. To znamená, že za rok 2022 je nutné podat daňové přiznání do 31. ledna 2023. Do daňového přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo, u kterého:

je dílčí daň vyšší než nula korun,

se uplatňuje sleva na dani.

Dále se do daňového přiznání uvádí i vozidlo, které by bylo osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než nula korun.

Podání daňového přiznání je možné učinit buď tradičně ručním vyplněním formuláře a jeho doručením na příslušnou pobočku finančního úřadu, nebo lze využít elektronické podání. Vyplnění a odeslání formuláře přes online finanční úřad šetří čas, proto je tato varianta dnes mnohem více upřednostňována.

