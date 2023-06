Lichva je nezákonný čin, který může vést až k odnětí svobody na osm let. Podle čeho ji poznáte?

Co je lichva

Lichva neboli úžera je pojem vyjadřující nesprávné, respektive mravně nedovolené jednání. Nejčastěji se s tímto termínem setkáte v souvislosti s půjčkami. Lichvářské úvěry jsou vysoce úročené, extrémně nevýhodné a obvykle je nabízejí podezřelé nebankovní společnosti, ale také jednotlivci, kteří nevyžadují po žadateli o půjčku doložení příjmů a ani neprovádí kontrolu registru dlužníků.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se alespoň částečně snaží chránit spotřebitele před nepoctivým jednáním lichvářů. Ustanovení § 1796 občanského zákoníku o lichevní smlouvě stanovuje, že smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru, je neplatná.

V případě lichvy tedy věřitel zneužívá tíživé životní situace žadatele o půjčku, jelikož je taková osoba snadným terčem pro podvodníky a lidi s nekalými úmysly. Osoba nabízející pro spotřebitele nevýhodnou půjčku se nazývá lichvář a jeho snahou je získat od dotyčného mnohem více peněz, něž kolik mu reálně půjčil.

Poznávací znaky lichvářské půjčky

První znak, který by vás měl upozornit na to, že je nabízená půjčka lichva, je výrazně vyšší úroková sazba i ostatní poplatky spojené s půjčkou, než je obvyklé u běžných spotřebitelských úvěrů. Ačkoliv je výše úroku dána dohodou smluvních stran, neměla by být, jak stanovuje občanský zákoník, v hrubém nepoměru k poskytnutému vzájemnému plnění.

Kromě přemrštěných úrokových sazeb je dalším projevem podezřelého věřitele také absence požadavku doložení příjmů pro schválení žádosti o půjčku. Tímto krokem si solidní společnosti ověřují klientovu schopnost splácet. Pakliže po vás věřitel prokázání příjmů nevyžaduje, mělo by vás to upozornit na podezřelé jednání.

O lichvářskou půjčku se může jednat také v případě, kdy věřitel nevyžaduje kontrolu toho, zda má žadatel o úvěr záznam v registru dlužníků. Každou důvěryhodnou společnost obvykle zajímá, zda dotyčná osoba splácela nebo splácí své závazky řádně a včas. Pakliže má záznamy v registru dlužníků, činí to z ní nedůvěryhodného klienta, u kterého je vysoká pravděpodobnost, že splátky nebude hradit tak, jak má.

Na koho lichváři cílí

Cílovou skupinou lichvářů jsou především osoby, které měly opakované problémy se splácením svých dluhů a často se nachází v dluhové pasti. Takovým lidem obvykle banky již nemohou poskytnout žádné další úvěry, jelikož jsou pro ně příliš rizikoví. Právě tito klienti mají poté sklony k vyhledávání půjček od nebankovních společností, které nelpí na doložení příjmů a neřeší záznamy v registrech.

Bohužel lichváři dokáží zoufalé osoby nalákat na výše zmíněné ,přednosti‘ jejich úvěrů. Ve skutečnosti se však dlužníci kvůli těmto nabídkám dostávají mnohdy ještě do horší situace, a to nejen z důvodu vysokých úrokových sazeb, ale také kvůli vysokým sankčním poplatkům či nereálným termínům splácení.

Jak vypadá půjčka od lichváře

Poměrně často je lichvářem soukromá osoba, která vám zprostředkuje peníze na směnku, kde je uvedena částka k proplacení a datum splatnosti. Velikým rizikem v případě směnky je, že nezaplatíte-li danou částku včas, může po vás věřitel peníze vymáhat. Takové situace vedou mnohdy až k příkazu k exekuci, což znamená, že v podstatě ručíte svým majetkem.

Dalším problémem půjčky prostředků na směnku je to, že ji věřitel může jednoduše kdykoliv prodat jiné osobě. V takový moment se vy ani nemusíte včas dozvědět, komu máte peníze zaplatit. Navíc ani nevíte, co je dotyčná osoba zač a zda se jedná o solidního člověka, či nikoliv. Proto se tomuto způsobu, jak získat rychle peníze, raději obloukem vyhněte.

Lichváři často získávají své ,klienty‘ prostřednictvím webových stránek, které na první pohled působí důvěryhodně a výrazně se neliší od stránek větších bankovních či nebankovních společností. Neinformovaný člověk, který nedokáže rozpoznat lichvu od solidní půjčky, tak může snadno kvůli profesionalitě některých lichvářů nabídce podlehnout.

Začarovaný úvěrový kruh

Jakmile člověk propadne lichvářské půjčce, velmi často to dopadá tak, že nezůstane u jedné, neboť kvůli snaze jejího splacení, aby se vyhnul hříšným sankcím, vyhledává další úvěry, kterými by mohl pokrýt jistinu z předchozí půjčky i její úroky. Tímto způsobem takzvaně vyráží klín klínem, avšak ne pro své dobro, nýbrž ve prospěch lichvářů. Lichva je nebezpečná mimo jiné také v tom, že v podstatě vytváří určitý typ závislost. Dlužníkovi se pak velice těžko vystupuje z dluhové pasti a mnohdy řeší svoji situaci hazardem či nelegálními příjmy.

Kdy je lichva trestný čin

Provádět lichvu je nezákonné. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v § 218 říká, že „kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“

Pakliže lichvář tímto činem získá pro sebe nebo jinou osobu značný prospěch nebo tento čin prováděl jako člen organizované skupiny, hrozí mu dle trestního zákoníku peněžitý trest nebo trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let. Stejný postih pak čeká také věřitele, který poskytl osobě v nepříznivé životní situaci výše uvedenou nevýhodnou půjčku a dotyčnému tím způsobil stav těžké nouze.

Zvláštní případ, kde hrozí přísnější sazba trestu odnětí svobody, a to ve výši tři až osm let, pak představuje situace, kdy žalovaný spáchal uvedený čin za stavu ohrožení státu či válečného stavu, během živelní pohromy nebo případně v průběhu události, která vážně ohrožuje životy a zdraví lidí, majetek či veřejný pořádek. Kromě toho lichváři hrozí tento trest také v momentě, kdy svým činem získal sobě nebo další osobě prospěch velkého rozsahu.

Jak vypadá lichva?

Lichva znamená morálně nedovolené nebo nesprávné jednání a nejčastěji se s ní setkáte v souvislosti s půjčkami. Pro lichvářskou půjčku jsou typické vysoké úrokové sazby a sankční poplatky. Kromě toho je běžným znakem, že se jedná o lichvu, také fakt, že věřitel nevyžaduje po žadateli o půjčku doložení příjmů, ani neprovádí kontrolu registru dlužníků.

Kdo si nejčastěji půjčuje od lichváře?

Cílem lichvářů jsou obvykle osoby, které se nacházejí v nelehké finanční situaci či dluhové pasti. Těmto lidem většinou banky již nemohou zprostředkovat další půjčky, neboť u nich hrozí, že je nebudou schopni splácet, a jsou pro ně tudíž příliš rizikoví. Lichváři se těmto rizikovým klientům nebojí poskytnout své prostředky, jelikož mají nekalé úmysly.

Je lichva trestný čin?

Ano, lichva je nezákonná činnost a je definována přímo v trestním zákoníku. Osobě, která poskytla člověku v tísni, rozumově slabému, nezkušenému či lehkomyslnému plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, hrozí trest odnětí svobody až na dva roky nebo zákaz činnosti. V některých obzvláště závažných případech přitom může být lichvář potrestán dokonce odnětím svobody až na osm let.