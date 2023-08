Co je dividenda a jak se vyplácí

Pokud se rozhodnete koupit akcie s dividendou, zajistíte si tím pravidelný příjem ze zisku určité společnosti. Co je to přesně dividenda, jakým způsobem se vyplácí a daní, co jsou dividendoví aristokraté a kdo je nejvíce vidět na dividendovém trhu? Odpovědi na tyto otázky najdete v následujícím článku.