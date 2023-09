Pojem diverzifikace se používá v oblasti financí. Jde o členění prostředků mezi různé druhy aktiv

Co je diverzifikace?

Pojem diverzifikace vychází z latinských slov diversus (rozmanitý) a facere (činit). V doslovném překladu jde tedy o rozčlenění, rozrůzňování nebo rozlišování. V praxi se s ním nejčastěji setkáte v oblasti financí jakožto s metodou rozčlenění finančních prostředků mezi různé druhy aktiv. Jednoduchým a často využívaným typem diverzifikace je i rozdělení našetřených peněz mezi osobní a spořicí účet.

Diverzifikace se ale netýká pouze financí. Setkat se s ní můžete i v jiných aspektech lidské činnosti:

marketing – strategie spočívající v různorodosti sortimentu (či vstupu na nový trh),

zemědělství – pěstování různých druhů plodin.

Diverzifikace investic

Diverzifikace portfolia představuje ve světě investování jednu ze základních metod, jak snížit riziko ztráty investovaných prostředků. V praxi si to můžete představit jako rozdělení finančních prostředků investora do různých druhů cenných papírů (akcií, nemovitostních fondů, dluhopisů a podobně). Kromě diverzifikace mezi druhy aktiv se navíc doporučuje diverzifikovat i v jednotlivých třídách aktiv.





Mezi další možnosti, jak diverzifikovat, patří:

diverzifikace v odlišných zeměpisných lokalitách,

diverzifikace podle velikosti společnosti.

Tato strategie je založena na myšlence, že by investor neměl spoléhat na jeden jediný zdroj příjmů. Pokud své prostředky rozloží mezi různé druhy investic, z nichž jedna náhodou nevyjde, nebude ho to tolik bolet. Pokud ale veškeré finance vloží do jednoho aktiva, může potenciálně přijít o vše.

Jednou z metod, jak diverzifikovat finanční prostředky, jsou takzvané smíšené fondy (patří mezi podílové fondy). Tyto fondy kombinují různé druhy aktiv, takže vám prostřednictvím jedné investice umožní finanční prostředky diverzifikovat.

Diverzifikace v marketingu

Diverzifikace představuje jednu z rozšířených marketingových strategií. Tím, že firma obohatí svůj sortiment o nové produktové řady (služby) nebo vstoupí na nový trh, může znovu nastartovat své podnikání. Tato strategie může být účinná v případech, kdy prodeje stagnují nebo klesají.

Druhy diverzifikace v marketingu

horizontální diverzifikace – firma rozšiřuje sortiment o související produkty (například když podnik vyrábějící šampony začne vyrábět také masky a kondicionéry na vlasy),

– firma rozšiřuje sortiment o související produkty (například když podnik vyrábějící šampony začne vyrábět také masky a kondicionéry na vlasy), vertikální diverzifikace – firma si začne sama vyrábět meziprodukty potřebné k výrobě finálního produktu (například když výrobce kožených bot získá koželužnu),

– firma si začne sama vyrábět meziprodukty potřebné k výrobě finálního produktu (například když výrobce kožených bot získá koželužnu), laterální diverzifikace – firma vstoupí na úplně nový trh.

Rozšiřování podnikání do souvisejících nebo úplně nových oborů pochopitelně není bez rizik. Je důležité si nejprve spočítat náklady a důkladně promyslet strategii. Pokud nebude nový sortiment atraktivní a diverzifikace nepřinese žádnou konkurenční výhodu, mohlo by to podniku naopak uškodit.

Nejriskantnějším typem diverzifikace je bezpochyby ta laterální. Zapojení se do činnosti, která nijak nesouvisí s tou dosavadní, bývá hodně náročné. Společnost nemůže využívat naučené výrobní postupy a musí přicházet na zcela nové technologie a mechanismy, se kterými doposud neměla zkušenosti.

Diverzifikace plodin

V zemědělství je diverzifikace plodin jednou ze základních podmínek, kterou musí zemědělci splnit, pokud chtějí dosáhnout na přímé platby. Znamená to, že musejí na své orné půdě pěstovat různé druhy plodin. Pravidla diverzifikace se liší podle výměry orné půdy:

podniky hospodařící na výměře 4 – 30 hektarů musí pěstovat minimálně dvě plodiny,

podniky hospodařící na výměře 30 – 150 hektarů musí pěstovat minimálně tři plodiny,

podniky hospodařící na výměře nad 150 hektarů musí pěstovat minimálně čtyři plodiny.

Zároveň platí, že hlavní pěstovaná plodina nesmí zabírat více než 75 procent orné půdy (ostatní hlavní plodiny nesmí zabírat více než 95 procent orné půdy). Tato pravidla lze v individuálních případech modifikovat.