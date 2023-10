Depozit představuje uložené peníze nebo věc. Používá se i v souvislosti s odstavenými vozy

Co je depozit?

Pojem depozit (někdy také depozitum) se používá obecně jako označení pro vklad. Může jít o vloženou částku, uložené peníze nebo uloženou věc. Depozit lze tedy jinými slovy popsat jako něco, co se dává do úschovy.

V bankovnictví představují depozit peníze, které jsou uložené na účtu. Jedná se o vklady, jež jsou zhodnocovány formou úroků. Existují ale také speciální depozitní účty pro dočasné uložení finančních prostředků, které se využívají hlavně při koupi a prodeji nemovitostí. U investic se můžete setkat rovněž s pojmem depozitní certifikát, což je speciální druh cenného papíru, který banka vydává jeho držiteli jako potvrzení o vložení vkladu.

Kromě světa financí narazíte na depozit i v trochu jiných oblastech:

u automobilů – uložení SPZ do depozitu,

u evidence cenných papírů – Centrální depozitář cenných papírů.

V souvislosti s depozitem můžete narazit též na termín depozitář, což je prostor pro uložení sbírek, sklad nebo uschovatel.





Depozit v bankovnictví

O depozit se jedná už v případě, kdy si ukládáte finanční prostředky na běžný nebo spořicí účet v bance. Také může jít o vkladní knížky nebo termínované vklady. Jde o důležitou složku peněžních zásob banky. Jako protislužbu poskytují banky klientům zhodnocení prostřednictvím úročení.

Depozitní účet

Podobným způsobem funguje i takzvaný depozitní (jistotní) účet. Depozitní účty se běžně využívají při koupi a prodeji nemovitostí. Kupující a prodávající se v tomto případě domluví, že kupující vloží peníze nejprve na depozitní účet. Po přepsání vlastnických práv v katastru nemovitostí banka převede dočasně uložené peníze z depozitního účtu na bankovní účet prodávajícího.

Tento způsob úhrady je výhodný pro obě strany. Prodejce se tím jistí, že bude částka skutečně zaplacena. Kupující má zase jistotu, že na něj bude převedeno vlastnické právo.

Depozitní certifikát

Depozitnímu certifikátu se někdy říká certifikát o vkladu. Jedná se o časově omezený cenný papír (obligaci), který vydává banka svému klientovi jako potvrzení o uložení finančních prostředků. Jde vlastně o alternativu termínovaného vkladu. Vydáním certifikátu se banka zavazuje splatit držiteli hodnotu vkladu i s úroky. Některé mohou mít splatnost až pěti let.

Depozitní certifikáty se těší velké oblibě hlavně ve Spojených státech amerických. Na tuzemském trhu tento finanční produkt naopak zcela vymizel, aktuálně ho totiž žádná česká banka nenabízí.

Depozit vozidel

K uložení vozidla do depozitu se přistupuje v situacích, kdy víte, že s ním delší čas nebudete jezdit. Díky vyřazení z evidence pak není nutné platit povinné ručení, což by bylo zcela zbytečné u vozu, který stojí několik měsíců v garáži. Uložení SPZ do depozitu lze vyřídit velice snadno na obecním úřadě. S sebou si musíte vzít tyto doklady:

občanský průkaz,

malý technický průkaz,

velký technický průkaz,

registrační značky vozidla (přední i zadní),

prohlášení, že vozidlo není odstaveno na veřejné komunikaci,

formulář o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (případně ho lze vyplnit přímo na úřadě).

Po uložení je ještě nutné uhradit správní poplatek ve výši 200 korun. Úřad vám poté vydá potvrzení o odevzdání značek do depozitu, které předložíte pojišťovně při zrušení povinného ručení.

Auto v depozitu

Automobil může být v depozitu uložen 12 měsíců. Po uplynutí této lhůty je nezbytné zažádat o prodloužení na úřadě, kde byly uloženy registrační značky. Vozidlo musí být vždy řádně zabezpečeno a umístěno na soukromý pozemek. V žádném případě s ním nesmíte vyjet na silnici.

Ve chvíli, kdy budete chtít s autem opět jezdit, si musíte nejprve sjednat nové povinné ručení. K vyzvednutí SPZ z depozitu musíte na úřadě předložit velký technický průkaz a zelenou kartu.

Depozitář cenných papírů

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) je akciová společnost, která spravuje a vede centrální evidenci cenných papírů na území České republiky. Tato společnost nahradila státní instituci Středisko cenných papírů (SCP), která měla evidenci cenných papírů na starosti až do roku 2010.

CDCP zajišťuje finanční vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s cennými papíry uzavřených na Burze cenných papírů Praha. Služby CDCP jsou poskytovány výhradně prostřednictvím účastníků CDCP. Účastníkem, který podává příkaz k provedení služby, může být například: