Bitcoin během války v Íránu překvapil svou odolností. Investoři ho stále více berou jako zlato, říká Košťál z Coinmate

Jaká je v současnosti, tedy dva a půl měsíce po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě, situace na trhu? Prodávají investoři své kryptoměny, nebo je spíše nakupují?
V současnosti mírně převládá pesimismus. Ještě koncem února byla situace velmi optimistická, protože zhruba tři čtvrtiny našich klientů nakupovalo. V březnu se tento podíl snížil přibližně na šedesát tři procent a v dubnu klesl až na šestapadesát. Jde tedy o poměrně výrazný pokles. Na druhou stranu je ale spíše pozvolný, žádnou panickou reakci investorů zatím nepozorujeme.
Je aktuální situace v něčem jiná oproti tomu, co se na kryptotrhu stalo po začátku války na Ukrajině?
V lednu 2022, tedy těsně před začátkem invaze, převažovala optimistická nálada a přibližně pětašedesát procent klientů nakupovalo. Po začátku války ale nastal okamžitý propad asi o patnáct procentních bodů, takže poměr prodávajících a nakupujících byl prakticky vyrovnaný. Než se situace vrátila na lepší hodnoty, trvalo to poměrně dlouho. Po vypuknutí války na Ukrajině navíc výrazně klesla i cena bitcoinu, takže v tomto srovnání je současná situace podstatně lepší.
Čím si vysvětlujete, že investoři na válku v Íránu zpočátku zareagovali mírněji než v případě Ukrajiny?
Podle mě jsou právě kvůli zkušenosti s válkou na Ukrajině vůči podobným konfliktům odolnější než dříve. Letos navíc trochu překvapivě nedošlo k žádnému většímu propadu trhu a bitcoin i některé další kryptoměny naopak od února mírně rostly. I to mohlo přispět k tomu, že počáteční reakce investorů nebyla tak silná jako v roce 2022.
Proč jsou naopak investoři v posledním měsíci stále pesimističtější?
Myslím si, že na začátku lidé očekávali spíše krátký konflikt, který Amerika vyřeší během několika týdnů. Všeobecný optimismus výrazněji klesá až od chvíle, kdy se začala zhoršovat situace kolem de facto uzavřeného Hormuzského průlivu. Tehdy se ukázalo, že USA nemají válku úplně pod kontrolou a že íránský režim našel citlivý bod, kterým může tlačit zpět.
Určitou roli v chování investorů hraje i to, že současný konflikt je velmi specifický a těžko předvídatelný. Situace se totiž často mění takřka každý den i podle různých příspěvků amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociálních sítích. Jsem proto zvědavý, jestli bude pesimismus dál narůstat, nebo se nálada na trhu začne postupně zlepšovat.
Předpokládám, že válka v Íránu měla vedle bitcoinu vliv i na další kryptoměny…
Co se bitcoinu týče, podíl obchodů s ním klesl v březnu z dřívějších přibližně jednaosmdesáti procent na sedmdesát. V dubnu se ale opět zotavil a tvořil přibližně tři čtvrtiny všech transakcí. Tento výkyv souvisel také s vývojem etherea, jehož podíl vzrostl z únorových osmi na březnových čtrnáct procent, zatímco v dubnu se vrátil na přibližně devítiprocentní úroveň.
Důvodem byl především růst ceny etherea, které po začátku konfliktu vzrostlo z necelých čtyřiceti tisíc korun až téměř na padesát tisíc v polovině března. Právě tento růst výrazně zvýšil zájem investorů. Z menších kryptoměn pak posilovala například solana, jejíž podíl vzrostl z dvou a půl procenta v únoru na březnových pět procent.
Češi bitcoinu opravdu věří
Česko je oproti mnoha evropským zemím specifické tím, že podíl investorů do bitcoinu je oproti ostatním kryptoměnám výrazně vyšší. Potvrzují to i vaše data?
Ano, rozhodně. Zatímco v Česku se podíl bitcoinu mezi všemi kryptoměnami v posledních letech pohybuje mezi 70 a 80 procenty, v zahraničí má bitcoin většinou podíl jen kolem 60 procent. Je to nejspíše tím, že u nás existuje velmi silná bitcoinová komunita. Mnoho Čechů navíc investuje do bitcoinu spíše dlouhodobě, protože právě v dlouhodobém horizontu bývá jeho výkonnost velmi zajímavá. Stále většímu využívání kryptoměn ke spoření navíc pomáhají i nedávné legislativní změny.
Jaký je na Coinmate podíl těchto dlouhodobých investorů do bitcoinu?
V Česku máme velkou skupinu lidí, kteří investují do kryptoměn poměrně konzervativně. Investorů, kteří bitcoinu věří dlouhodobě a pravidelně ho nakupují, je u nás na Coinmate asi 75 procent. Naopak těch, kteří bitcoin berou podobně jako jiná riziková aktiva, snaží se časovat trh nebo používají různé algoritmické strategie, je přibližně čtvrtina.
Je ale potřeba dodat, že toto dělení na dlouhodobé a rizikové investory neodpovídá objemu obchodů jednotlivých skupin. Investoři, kteří s bitcoinem spíše spekulují, totiž často zobchodují výrazně větší částky.
Lišilo se nějak od začátku války na Blízkém východě chování těchto dvou skupin?
V posledních měsících jsme zaznamenali, že právě dlouhodobí investoři, kteří bitcoin vnímají jako uchovatele hodnoty, tedy podobně jako zlato, své nákupy ještě zvýšili. Myslím, že to souvisí s tím, že válku vnímají jako krizi, a právě proto navyšují své investice do aktiv, které vnímají jako bezpečné.
Možnost nepřetržitého obchodování je výhodou
Jaká je podle vás za současné situace ideální investiční strategie?
Samozřejmě záleží i na znalostech a zkušenostech jednotlivých investorů. Obzvlášť pro začátečníky je ale podle mého názoru ideální takzvaná DCA strategie (Dollar-Cost Averaging). Tato metoda spočívá v investování fixní částky v pravidelných intervalech bez ohledu na aktuální cenu aktiva.
V praxi to znamená, že pokud chtějí lidé investovat zhruba tři tisíce korun měsíčně, ideálně by měli nakupovat například za sto korun každý den. Zároveň by se neměli snažit časovat trh a měli by počítat s investičním horizontem delším než čtyři roky. Tato strategie na trzích dlouhodobě funguje a my v Coinmate věříme, že bude fungovat i do budoucna.
Velkým specifikem kryptotrhu je skutečnost, že jde o jeden z mála trhů otevřených 24/7. Co z toho plyne pro investory?
Myslím si, že právě tato skutečnost je pro investory velmi atraktivní a je to i jeden z důvodů, proč by se měli kryptoměnám věnovat. Tradiční trhy stále fungují na podobných principech jako první akciová burza, která vznikla v roce 1602 v Amsterdamu. I dnes totiž existují pevně daná časová okna, kdy se obchoduje, tedy od rána do večera – což už není úplně ideální. Krása kryptoměn a blockchainu je naopak v tom, že odstraňují různé prostředníky, celý proces zrychlují a zároveň umožňují klientům obchodovat nepřetržitě, tedy čtyřiadvacet hodin denně a sedm dní v týdnu. To je podle mě obrovská výhoda.
Fakt, že se obchoduje i ve chvíli, kdy investor spí, samozřejmě může být i rizikový. Právě proto ale existují jednoduché nástroje, jako jsou „stop loss“ nebo „take profit“, díky nimž mohou uživatelé automaticky reagovat i na případné noční výkyvy trhu.
Vy jste dlouho pracoval i v odvětví tradičního bankovnictví. Jak se liší reakce na současnou situaci u běžných investorů a u kryptoinvestorů?
Obecně by se dalo říct, že válka nejvíce dopadá na riziková aktiva. V době nejistoty se samozřejmě zvyšuje volatilita a rizikovější investice zpravidla oslabují. Konzervativnější investoři proto přesouvají peníze spíše do méně rizikových a méně výnosných aktiv, jako jsou dluhopisy nebo zlato. Tito lidé zároveň obvykle vnímají kryptoměny jako rizikovější kategorii aktiv, takže od nich spíše upouští.
Jak už jsem ale říkal, existuje i silná skupina investorů, kteří bitcoin v poslední době vnímají spíše jako zlato, tedy jako uchovatele hodnoty. Vliv těchto lidí se dobře projevil i během současného konfliktu v Íránu. V situaci, kdy by riziková aktiva měla spíše oslabovat, totiž bitcoin naopak posílil. Zatím ale stojí i fakt, že bitcoin oslovuje různé typy investorů — jak ty, kteří vyhledávají rizikovější investice, tak i ty, kteří ho vnímají především jako dlouhodobé spoření.
Inflace může zájem o bitcoin ještě více posílit
Jaká bude podle vás situace na trhu s kryptoměnami v nejbližších měsících?
Myslím si, že trh bude nyní spíše vyčkávat, takže se nějakou dobu situace stabilizuje přibližně na současných úrovních a investoři budou čekat na jakoukoliv výraznější událost, která trh rozpohybuje jedním nebo druhým směrem. Záležet bude hlavně na tom, jestli se začne rýsovat dohoda mezi Spojenými státy a Íránem, nebo zda bude naopak vojenský konflikt dále eskalovat.
Někteří analytici hovoří o tom, že válka může vést ke zvýšení inflace. Pokud k tomu dojde, jak to ovlivní trh s kryptoměnami?
Historicky platí, že když se zvyšuje inflace, velká část investorů se snaží své prostředky ochránit a přesouvá je do investic, které jsou považovány za protiinflační. Proto si myslím, že růst inflace může z dlouhodobého hlediska vést k dalšímu růstu ceny bitcoinu. Stojí za tím i fakt, že této kryptoměny bude vždy existovat pouze 21 milionů kusů, přičemž právě tato omezenost může podporovat růst její hodnoty. U etherea nebo mnoha dalších kryptoměn, u nichž zatím není jasné, jaké bude jejich konečné množství v oběhu, to už samozřejmě neplatí.
A co se podle vás stane, pokud se naplní nejčernější scénář – tedy že válka bude trvat dlouho a minimálně v některých zemích povede k recesi?
Když se ekonomiky dostávají do recese a lidé chudnou, zaměřují se především na základní potřeby a investice omezují. To by samozřejmě vedlo i k poklesu investic do kryptoměn. Je ale potřeba říct, že takový scénář v tuto chvíli považuji za poměrně nepravděpodobný. Válka by musela trvat ještě velmi dlouho a zároveň by musela mít skutečně rozsáhlý globální dopad, což zatím naštěstí nevidíme. Osobně si proto myslím, že nás čeká spíše zmíněný inflační efekt. Otázkou ale samozřejmě zůstává, jak výrazný nakonec bude.