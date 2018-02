Nevýhodné, netransparentní a podivné. ČEZ by měl vysvětlit prodej majetku v Bulharsku, míní Babiš

Kvůli transakci rezignovala bulharská ministryně energetiky Temenužka Petkovová, která čelí podezření, že je na vlastníky malé a prakticky neznámé firmy Inercom napojená. Vláda v Sofii oficiálně odmítla, že by do transakce zasahovala. Bulharský premiér Bojko Borisov nařídil o víkendu úřadům, aby prodej zevrubně prověřily.

„Jsem v šoku z toho, co se děje v Bulharsku. Premiér Bojko Borisov navíc uvedl, že celou věc vyšetřují různé orgány. Vůbec té současné situaci nerozumím. Pan generální ředitel ČEZ (Daniel Beneš) by měl vysvětlit dozorčí radě, co se děje,“ řekl Lidovým novinám Babiš. Beneš ho prý od začátku ubezpečoval, že jde o transparentní proces s jasnou a známou protistranou. Vývoj situace ale podle Babiše vrhá na transakci negativní světlo.

Babiš zdůraznil, že ČEZ není stoprocentně vlastněný státem a on tak prý nemůže situaci příliš řešit. „Dobře víte, že v minulosti jsme se snažili zabránit prodeji bytů ČEZ v Písnici a problémům jejich nájemníků. ČEZ nás ale nerespektoval, víceméně si tato společnost dělá, co chce. ČEZ je stát ve státě,“ podotkl. Stát prostřednictvím ministerstva financí drží v ČEZ zhruba 70 procent akcií.

Skupina ČEZ podepsala smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv se společností Inercom v pátek. Transakce podléhá schválení bulharského antimonopolního úřadu. Bulharský ekonomický týdeník Kapital napsal, že cena je zhruba 320 milionů eur (8,1 miliardy korun). Z toho 180 milionů eur si má Inercom podle Kapitalu půjčit od dvou nejmenovaných společností.

Miliardář Tesař píše šéfům ČEZ: Prodej vašich bulharských firem je zmatečný a neprůhledný

Jedinou majitelkou Inercomu je podle bulharské tiskové agentury BTA Ginka Vurbakovová, s níž se ministryně Petkovová zná 20 let. Šéf bulharské parlamentní komise pro energetiku Deljan Dobrev vyjádřil obavy, zda málo známý podnik bude schopen spravovat strategický majetek v energetickém sektoru s ročními příjmy zhruba 1,8 miliardy leva (23,3 miliardy korun).

ČEZ v Bulharsku ČEZ vstoupil na bulharský trh ke konci roku 2004. Jeho distribuční i prodejní společnost tam obsluhuje asi tři miliony zákazníků, zejména v západní části země. Balík prodávaných společností zahrnuje sedm firem: CEZ Bulgaria, CEZ Elektro Bulgaria, CEZ Razpredelenie, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria, Free Energy Project Orešec a Bara Group. Společnost ČEZ se rozhodla z Bulharska odejít kvůli dlouhotrvajícím sporům s místními úřady.

Vurbakovová v rozhovoru s BTA odmítla, že by její firma měla podporu vlády. Zdůraznila také, že Inercom získal peníze na transakci standardní cestou, i když neupřesnila, které instituce jí potřebné finance půjčily.

Podle Lidových novin Bulharská rozvojová banka popřela, že by firmě Inercom dala garanci nebo projevila zájem refinancovat úvěr od Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Společnost Inercom to prý přitom uvedla v podkladech pro dozorčí radu ČEZ. „Pokud by někdo podal dozorčí radě ČEZ lživé informace, byl by to velký problém. Jsem velice nepříjemně překvapený. Působení ČEZ v Bulharsku nebylo výhodné, prodej tamních firem měl špatnou situaci vyžehlit,“ dodal Babiš.

