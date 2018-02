Odchod ČEZ z Bulharska stál místo tamní ministryni Petkovovou

ČEZ schválil dohodu o prodeji bulharských aktiv společnosti Inercom Bulgaria ve čtvrtek a dnes obě strany dohodu podepsaly. Mluvčí ČEZ Alice Horáková uvedla, že transakci ještě musí schválit bulharský antimonopolní úřad. Cena zveřejněna nebyla, již ve čtvrtek však ČEZ sdělil, že nabídka je výrazně nad tržní hodnotou prodávaných aktiv stanovenou nezávislým oceněním. Bulharský ekonomický týdeník Kapital s odkazem na své zdroje napsal, že cena obchodu je zhruba 320 milionů eur (8,1 miliardy Kč).

Premiér Bojko Borisov řekl, že rezignaci Petkovové přijme, jakékoliv možné provinění ale odmítl. „Když jsem s ní mluvil, řekla mi, že je zná,“ prohlásil Borisov. „Chci potvrdit, že (vláda) žádným způsobem tu dohodu neovlivnila,“ dodal. Dohodu podle něj prověří nezávislé regulační orgány, které rozhodnou, zda ji schválí.

Šéf bulharské parlamentní komise pro energetiku Deljan Dobrev vyjádřil obavy, zda bude málo známý podnik schopen spravovat strategický majetek v energetickém sektoru s ročními příjmy zhruba 1,8 miliardy leva (23,3 miliardy korun). Obavy z výběru kupce a jeho schopnosti dohodu financovat vyjádřila také opozice.

„Znám ty lidi více než 20 let. A protože v žádném případě nechci, aby ty vztahy byly komentovány, aby byl důvod k pochybnostem o té dohodě, mluvila jsem s premiérem,“ řekla Petkovová. „To správné, co je třeba udělat, když je byť i nejmenší pochybnost o nějakém problému nebo o případném vlivu, je podle mého názoru nabídnout rezignaci premiérovi. On pak rozhodne, co dál,“ uvedla.

Miliardář Tesař píše šéfům ČEZ: Prodej vašich bulharských firem je zmatečný a neprůhledný

ČEZ vstoupil na bulharský trh ke konci roku 2004. Jeho distribuční i prodejní společnost tam obsluhuje asi tři miliony zákazníků, zejména v západní části země. Balík prodávaných společností zahrnuje sedm firem: CEZ Bulgaria, CEZ Elektro Bulgaria, CEZ Razpredelenie, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria, Free Energy Project Orešec a Bara Group.

Společnost ČEZ se rozhodla z Bulharska odejít kvůli dlouhotrvajícím sporům s místními úřady. Kromě toho se chce soustředit na Českou republiku a střední Evropu a na obnovitelné zdroje energie v zemích jako je Německo a Francie. Předloni ČEZ zahájil mezinárodní arbitráž proti bulharské vládě.

