Druhá evropská gigafactory: zapojí se devět zemí a velké koncerny

Politik CDU zdůraznil, že se jedná během posledních 12 měsíců už o druhý projekt zaměřený na výrobu baterií pro elektromobily na území EU. Oba mají být realizovány jako důležité projekty společného evropského zájmu (IPCEI). Německé firmy mají mít v obou iniciativách rozhodující podíl.

Německé ministerstvo podpořilo výstavbu evropské gigafactory jednou miliardou eur (25,8 miliardy korun). Podpora má vytvořit nová pracovní místa zejména v regionech, kde se počítá s uzavřením uhelných elektráren.

První skupinou pro stavbu továrny na akumulátory je německo-francouzské konsorcium, ve kterém jsou automobilky Peugeot a Opel, jež patří do skupiny PSA. Účastní se i francouzský výrobce baterií Saft.

V předchozích letech německé automobilky považovaly vlastní výrobu baterií pro produkci elektromobilů za příliš drahou, obavy ze závislosti na čínských firmách vedly k tomu, že EU začala podporovat vlastní projekty. Zastáncem tohoto přístupu byl dosluhující slovenský eurokomisař pro energetiku a místopředseda EU Maroš Šefčovič.

Bateriový boom: v Evropě vyroste 10 velkovýroben. Česko má jen nejistý projekt HE3DA

Lithiová baterie, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Evropské firmy tak chtějí konkurovat čínskému výrobci CATL a korejským LG Chem a Samsung. Letos v červnu Altmaier hovořil dokonce o třech konsorciích, jež mají v Evropě vyrábět baterie. Podrobnosti o projektech by měly být známy do konce tohoto roku.

Kromě této iniciativy deník Handelsblatt informoval o tom, že Volkswagen koupí pětinový podíl švédské firmy Northvolt, se kterou staví další továrnu.

V EU se dosud vyrábí jen tři procenta světové produkce baterií, 86 procent připadá na asijské země.

Poptávka po bateriích pro elektromobily vyráběné v EU by se měla podle odhadu poradenské společnosti McKinsey zvýšit do roku 2040 na 1200 gigawatthodin ročně. To by znamenalo postavit celkem 80 velkých továren s průměrným výstupem 15 gigawatthodin ročně.

V roce 2016 vznikla první Gigafactory firmy Tesla v Nevadské poušti. Stále se rozšiřuje. Továrnu Tesla staví společně s japonskou firmou Panasonic. Tempo produkce baterií v květnu 2019 činilo 24 gigawatthodin ročně. Tesla má další továrnu na výrobu baterií Gigafactory v americkém městě Buffalo. Třetí závod se staví v Šanghaji v Číně.

