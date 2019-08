Dokumentarista Moore opět provokuje: Soláry a větrníky nás nezachrání, živí fosilní barony

Americký dokumentarista a producent Michael Moore, jenž natočil dokumenty o americké fascinaci zbraněmi (Bowling for Columbine) nebo o propojení prezidentské rodiny Bushových s rodinu bin Ládinů (Fahrenheit 9/11), stojí jako producent za dokumentem Planet of the Humans, který režíroval Jeff Gibbs. Film byl zatím vysílán pouze na festivalu v Mooreově rodném státě Michigan ve městě Traverse City.

Tentokrát z toho dobře nevychází environmentalisté a různé organizace, jež podporují obnovitelné zdroje energií. Gibbs si položil otázku, proč rozmach obnovitelných zdrojů energií, elektromobilů, biomasy a biopaliv nevede ke snižování produkce skleníkových plynů. Přitom odkryl hluboké propojení většiny zelených zdrojů s využíváním fosilních zdrojů nebo s firmami, které uhlí, ropu a zemní plyn těží.

Američtí horníci procitají z iluze. Jejich uhlí už Trumpa nezajímá

Američtí horníci, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Jeho cílem nebylo poškodit americká ekologická hnutí, ale během natáčení vyšlo najevo, že jsou až příliš spojena s druhou stranou, proti které alespoň navenek bojují a dávají veřejnosti falešné přísliby ochrany životního prostředí. Například miliardáři Charles a David Kochové, kteří vlastní konglomerát firem Koch Industries, jež také těží ropu a plyn, vyrábějí sklo do solárních panelů a mají velké zisky z podpory solární energie.

Velmi sporné je využívání biomasy v podobě dřevní štěpky, jež se započítává do obnovitelných zdrojů. Gibbs ukazuje na příkladu Německa a Velká Británie, že dováží štěpku z Jižní Ameriky, kde mizí amazonské pralesy.

„Bylo zdrcující zjistit, že věci, kterým jsem uvěřil, nebyly reálné. Skutečnost, že nás solární panely a větrné turbíny nezachrání. A také to, že existuje odvrácená tvář peněz velkých korporací. Začalo mi svítat, že tyto technologie jsou jen dalším zdrojem jejich zisků,“ řekl Gibbs agentuře AP.

Společně s Moorem ví, že dokument bude hořkou pilulkou pro militantní zastánce zelených řešení, protože i ty slouží zájmům korporací provázaných s těžbou fosilních zdrojů. Varuje i před nekritickou podporou elektromobilů, protože elektřina pro nabíjení není nikdy stoprocentně zelená.

Americký režisér a producent Michael Moore, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Americký režisér a producent Michael Moore

„Všichni chceme mít dobrý pocit z toho, že používáme elektromobil. Ale přeci jenom si někdy pomyslíme, odkud pochází elektřina. Šel jsem okolo větrných turbín a je krásné pozorovat, jak se otáčí. Ale neříkejte mi, že už jsme zašli příliš daleko a že nás nezachrání,“ shrnuje pocity mnoha obyčejných lidí Moore, který loni uvedl film Fahrenheit 11/9 o ohrožení demokracie za vlády Donalda Trumpa.

Provokativní autor je rád, že produkoval film, jenž otevře oči lidem, kteří slepě věří sázce na obnovitelné zdroje. Ani to nevyřeší dopady klimatických změn, pokud společnost v globálním měřítku zásadně nesníží spotřebu energie a využívání přírodních zdrojů.

„Není to film popíračů změny klimatu, je to film lidí, kteří se opravdu zajímají o životní prostředí,“ zdůraznil Gibbs. Společně s Moorem doufá, že shlédnutí dokumentu povede k tomu, aby se lidé zamysleli nad současným způsobem života. „Jako lidstvo řešíme problémy, ale musíme mít správné otázky,“ dodal režisér filmu.

Dále čtěte:

Čistá energie z odpadu bez spalování: Sierra Energy uchvátila i Billa Gatese

Evropský sen o energii ze Sahary stále žije. Do projektu Desertec vstoupily Čína a Saúdská Arábie