Číňané staví v Německu továrnu na baterie. Muskova Gigafactory bude proti ní trpaslík

Automobilový průmysl, tahoun německé i české ekonomiky, bude muset spoléhat při rozšiřování nabídky elektromobilů na čínské baterie. Firma CATL staví v durynském Erfurtu obří továrnu, která by měla v roce 2021 začít vyrábět první akumulátory do elektrických vozů. Již nyní je čínská firma největším výrobcem baterií pro automobilový průmysl na světě.

Ředitel pro Evropu Matthias Zentgraf oznámil, že produkce má být mnohem vyšší, než se původně počítalo. „V první fázi chceme vyrábět baterie s kapacitou 14 gigawatthodin ročně. Odhadujeme, že by to mohlo být okolo 100 gigawatthodin ročně nejpozději od roku 2026,“ řekl na konferenci automobilového průmyslu v Bochumi.

To by výrazně převyšovalo plány Elona Muska a jeho první továrny na baterie Gigafactory v Nevadě. Tam se produkce v současné době pohybuje na úrovni 20 GWh ročně, plánuje se zvýšení na 35 GWh. Akumulátory se vyrábějí ve spolupráci s japonskou firmou Panasonic.

Evropa mluví, Čína staví

Ekonomický deník Handelsblatt napsal, že německým automobilkám se nepodařilo postavit vlastní závod na výrobu baterií. Německá společnost Bosch na plány výstavby továrny rezignovala v loňském roce, odůvodnila to vysokými náklady.

Bez hmatatelného výsledku je také iniciativa EU na podporu výroby evropské továrny. Slovenský eurokomisař Maroš Šefčovič hovořil na podzim o tom, že EU nesmí být závislá na asijských výrobcích a musí postavit 20 gigatováren po celé Evropě.

Čínský výrobce spoléhá na to, že se poptávka po bateriích do automobilů výrazně zvýší, protože EU rozhodla o tom, že do roku 2030 musí evropští výrobci automobilů snížit produkci CO2 u svých výrobků o 37,5 procenta oproti úrovni v roce 2021. Bez výrazného zvýšení podílu modelů s elektromotory to nepůjde.

„V loňském roce se toho hodně změnilo. Nové cíle v oblasti CO2 povedou k rychlejšímu nárůstu poptávky, než jsme si původně mysleli,“ dodal Zentgraf. Do roku 2030 by se globální poptávka po bateriích v autoprůmyslu mohla zvýšit až na 1559 GWh ročně, v roce 2017 to bylo 74 GWh.

Čínská firma CATL loni po sedmi letech své existence sesadila japonského konkurenta Panasonic z pomyslného trůnu největšího výrobce lithium-iontových akumulátorů. Firma profituje ze státní podpory v Číně jako dodavatel baterií pro tamní automobilky.

