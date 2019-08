Rozvoj elektromobilů zlevní technologie a nastartuje boom bateriových úložišť, tvrdí studie

Sektor bateriových úložišť má před sebou velkou budoucnost a stane se rychle rostoucím odvětvím. Bez něj si navíc není možné představit úspěšnou transformaci energetiky od využívání fosilních paliv směrem k obnovitelným zdrojům, uvedl německý deník Handelsblatt.

Odkazuje na studii Bank of America, jež předpokládá, že ceny úložišť do pěti let klesnou o polovinu a stanou se široce dostupnou technologií. Globální trh s nimi se má do roku 2030 zvýšit na 27 miliard dolarů (625 miliard korun). „Ukládání energie po roce 2020 vstoupí do další fáze transformace energetiky,“ tvrdí studie. Pokles cen má způsobit rozšíření používání elektromobilů, které sníží ceny lithium-iontových akumulátorů používaných i v bateriových úložištích.

Trable s velkými bateriemi. Česko se snaží blokovat úložiště

E.ON zprovoznil největší bateriové úložiště. Kapacitu má až 1,75 megawatthodiny (MWh), ( Zdroj: čtk, Autor: čtk )

„Náklady na výrobu akumulátorů stále klesají. Vývoj, který jsme viděli v posledních letech, se ještě zrychlí,“ souhlasí odborník na baterie Martin Ammon z poradenské společnosti EuPD Research. Prognózu poklesu o 50 procent za pět let nicméně vnímá jako příliš ambiciózní. Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na energetickém mixu by mělo mít ale rovněž vliv na snižování provozních nákladů bateriových úložišť.

Největší úložiště energie v Německu staví firma Leag v německé Lužici. Má mít kapacitu 50 MW a náklady činí 25 milionů eur (648 milionů korun). Projekt má být hotov v roce 2020.

Rekordmanem je prozatím firma Tesla, která v Austrálii postavila úložiště energie o celkové kapacitě 100 MW. V sektoru bateriových úložišť se angažují tradiční firmy, jako je ropný těžař Shell nebo elektrotechnický gigant Siemens.

Dále čtěte:

Dokumentarista Moore opět provokuje: Soláry a větrníky nás nezachrání, živí fosilní barony

Rakousko se má do deseti let stát vodíkovou velmocí. Postarají se o to průmysloví obři

Největší bateriové úložiště v Česku postaví Siemens. Vyjde na 67 milionů

Lithiové baterie budou do roku 2030 nejlevnější variantou pro ukládání energie

Dobře utajený zázrak: kolem baterie HE3DA se množí otazníky