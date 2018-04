Evropa je zatím závislá na dovozu lithium-iontových článků z východní Asie a Spojených států amerických. Během několika příštích let se to má změnit. Do deseti let mají být na evropském kontinentu závody s výrobní kapacitou 80 gigawatthodin za rok. Poptávku po bateriích táhne jak rostoucí zájem o elektromobily, tak i rostoucí využití velkokapacitních úložišť pro ukládání energie a stabilizaci elektrické sítě.

Nejvíce se podle webu Climate Change News bude investovat v Německu. Po dvou velkých závodech na baterie (používá se pro ně termín Elona Muska „gigafactories“) zde postaví společnosti Daimler a TerraE. Polsko si zvolil korejský koncern LG Chem, který chce letos spustit výrobu ve Wroclawi. Investuje zde 355 milionů dolarů a v první fázi bude produkovat baterie pro 100 tisíc elektromobilů ročně.

Poměrně úspěšné je při lákání investorů Maďarsko, které přitáhlo dva prestižní projekty. Ve druhé polovině tohoto roku chce spustit produkci Samsung SDI v závodě vzdáleném 25 kilometrů od Budapešti, a sice v rozsahu 50 tisíc baterií pro elektromobily za rok. Další jihokorejský koncern SK Innovation oznámil investici v Maďarsku koncem loňského roku, přičemž výší investice (téměř 800 milionů dolarů) dvojnásobně překoná konkurenční projekty Samsungu i LG Chemu. Ve hře přitom bylo i Česko.

Tajemné baterie HE3DA. Obří investici za 30 miliard doprovázejí nejasnosti

Tři projekty ve Švédsku a Finsku jsou zatím v méně pokročilé fázi. Velké ambice má startup Northvolt, za kterým stojí bývalý nákupní manažer Muskovy Tesly Peter Carlsson. Postupně během pěti let chce ve švédském Västeråsu postavit závod s výrobní kapacitou až 32 gigawatthodin úložné kapacity. Pokud se mu to podaří, bude se jednat o největší závod na lithium-iontové baterie na světě.

Velké ambice má také česká společnost Magna Energy Storage, která loni v říjnu začala stavět výrobní závod v Horní Suché na Karvinsku. Vyrábět chce baterie značky HE3DA s využitím nanoechnologií, sériovou výrobu má spustit na konci roku 2019. Řada lidí z oboru však tento záměr nepovažuje za seriózní a o kvalitě baterií HE3DA má pochybnosti.

Dále čtěte: