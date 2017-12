České dráhy použily predátorské ceny. Za zneužití postavení dostaly pokutu 368 milionů

Z Pardubic do Liberce jezdily ČD podle uzavřené smlouvy od roku 2005, z Plzně do Mostu od roku 2006. „Předložily ministerstvu dopravy bez objektivně ospravedlnitelných důvodů nabídku s nepřiměřeně nízkou předpokládanou výší prokazatelné ztráty. Díky této nabídce České dráhy nabídkové řízení vyhrály. Poté začaly poskytovat služby, u nichž úhrada prokazatelné ztráty spolu s dalšími výnosy z poskytování uvedených služeb nepokrývala vyhnutelné náklady na jejich poskytování,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj. Vyhnutelné náklady jsou takové, které by ČD nemusely vynaložit, kdyby na trati nejezdily.

Podle antimonopolního úřadu se jednalo o uplatňování zakázaných predátorských cen, kdy si dominant způsobuje ztrátu za účelem uzavření trhu nebo vytlačení konkurence z trhu.

Poslední bílá místa. Tisíce kilometrů dálnic a železnic není kam umístit

Na obou tratích se o provoz ucházela také společnost Viamont, která dnes funguje pod názvem GW Train Regio a provozuje dopravu na několika regionálních tratích v Česku. O trať Pardubice - Liberec se ucházela ještě společnost Connex Česká železniční. Založena byla v roce 2004, aby provozovala železniční dopravu, což se nepodařilo, a v roce 2008 vstoupila do likvidace.

Při ukládání sankce ÚOHS zohlednil, že se jednalo o velmi závažný a dlouhodobý vylučovací delikt na trhu, na němž byla zahájena liberalizace, a který mohl mít dopad na širší skupinu spotřebitelů.

České dráhy zatím jezdí na všech rychlíkových trasách v Česku. Ministerstvo dříve zrušilo výběrové řízení na trať Olomouc - Krnov - Ostrava a část rychlíků na trati Plzeň - Most loni zadala napřímo společnosti GW Train Regio. Jelikož na trati jezdí s rychlíky oba dopravci, kteří si vzájemně neuznávají jízdenky, vytvořilo zde ministerstvo pro cestující nekomfortní situaci.

