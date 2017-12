I když Andreas Matthä měří plné dva metry, miluje noční cestování vlakem v lůžkovém voze. Naštěstí spí na boku, tak se na dvoumetrovou postel vejde. Miluje pocit, že večer nastoupí ve Vídni do vlaku a ráno se probudí v Benátkách a může se těšit na pravé italské espresso. Na renesanci tohoto způsobu cestování nyní vsází rakouské dráhy ÖBB a jejich šéf Matthä.

Před rokem ÖBB převzaly noční vlaky od německých drah DB, které je provozovaly se ztrátou. V roce 2016 německé dráhy po 150 letech provoz nočních vlaků ukončily. Nevyplácely se, vykazovaly ztrátu 30 milionů eur ročně (77 milionů korun).

Podívejte se, jak vypadá rakouský Nightjet:

Pro rakouského dopravce to byla příležitost, jak být úspěšnější než daleko větší německý konkurent. Nabízejí například spojení Hamburk-Curych. Zákazník v Hamburku vyjede ve 20:52. Druhý den ráno v 09:05 je v Curychu. Od průvodčího dostane pantofle, ručník, špunty do uší a malou lahev prosecca.

Rakouské dráhy musely naskočit doslova do rozjetého vlaku a převzít německé noční vlaky i s danými jízdními řády. „Večer jsme nalepili nálepky ÖBB na vlaky a pak to šlo rychle,“ řekl německému Die Zeit Kurt Bauer, který šéfuje dálkovým vlakům. Jízda nočním vlakem po Evropě podle něj není tak stresující jako let s leteckou společností a navíc je ekologičtější.

RegioJet v Rakousku 10. prosince vstoupil na rakouský trh český soukromý dopravce RegioJet. Jak upozornil rakouský portál trend.at, je konkurencí pro rakouské dráhy ÖBB s cenou Praha-Vídeň od 15 eur (384 korun). Spojení je čtyřikrát denně. Nejdražší Business Class stojí 29 eur (742 korun). K tomu je sklenka šumivého vína zdarma, ostatní mají nárok na horké nápoje a denní tisk. Šéf firmy Radim Jančura hovoří o revoluci v mezinárodní železniční dopravě. Od ledna pak spouští autobusovou dopravu Vídeň-Budapešť.

Lístek ÖBB Vídeň-Praha stojí od 14 eur, ale člověk si jej musí zarezervovat minimálně dva měsíce dopředu a jedná se pouze o několik míst. Může ale stát až 64,4 eur (1650 korun).

Rakouské dráhy si udělaly průzkum mezi svými zákazníky vlaků Nightjet, ze kterého vyplynulo, že 40 procent z nich oceňuje, že do místa určení přijedou odpočinutí, 31 procent z nich myslí na životní prostředí, 18 procent chce ušetřit za hotel. Lístek Berlín-Curych stojí 139 eur (3550 korun) včetně snídaně v kupé pro jednoho. Obyčejný lístek stojí 29 eur (742 korun), aby dráhy nalákaly i ty, kteří jezdí autobusem.

Rakouské dráhy plánují, že vybudují ve střední Evropě síť nočních vlaků a stanou se lídrem na trhu v tomto segmentu. Pokrývat by měly oblast od Hamburku po Řím a počítají i s Prahou. Pětinu obratu ÖBB dálkových spojů již nyní generují noční vlaky. Hrdí jsou zejména na bohatou snídani včetně čerstvého pečiva.

Pro rentabilitu bylo klíčové, že si ÖBB mohla vybrat nejvíce ziskové trati. To znamená ty, které vedou ze severu Německa na jih. Navíc při nočním cestování není nejdůležitější rychlost, ale pohodlí cestujících.

Po roce provozu má ÖBB v Německu 1,4 milionu cestujících ve vlacích Nightjet na 16 trasách. Vlaky jsou ze 60 procent plné, nejluxusnější kupé v lůžkových odděleních jsou týdny dopředu rezervovány. Mathä tvrdí, že čísla odpovídají plánům. Cestujícím v nočních vlacích dává tip pro klidný spánek. Špunty do uší. Člověk přestane vnímat i houpání vlaku.

