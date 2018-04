Žadonit o výjimky se nevyplácí

Sněmovní výbor pro životní prostředí ve středu zamítl návrh Pirátů k novele zákona o ochraně ovzduší, který by omezoval výjimku z nových emisních limitů pro elektrárny na čtyři roky. Původně přitom Piráti prosazovali, aby výjimky nebyly možné vůbec. Znečišťovatelé tak budou moci získat odklad teoreticky na neomezeně dlouhou dobu.

Argumenty producentů emisí znějí přitom logicky. Nová přísnější pravidla začnou platit v roce 2021, tedy jen pár měsíců poté, kdy definitivně vyprší lhůta pro přizpůsobení se starší normě, která platí v současnosti. Právě k tomto datu také směřovaly a stále ještě směřují miliardové investice do ekologizace. Elektrárny a teplárny by tak přestaly odpovídat legislativě jen krátce poté, co se měly završit nákladné modernizace.

Jenže to má háček. Současné limity měli znečišťovatelé vlastně splňovat už v roce 2016. Řada z nich si však vyhádala výjimku až do poloviny roku 2020. V uplynulých letech pak intenzivně lobbovali, aby nová pravidla byla co nejmírnější. Tlak znečišťovatelů byl úspěšný jen částečně. Nejpřísnější návrhy sice neprošly, přesto nové limity jsou těsně pod hranicí, na kterou se někteří producenti emisí připravovali. Po letech tak zjišťují, že by se mohli v roce 2021 ocitnout na počátku, a tlačí proto na stát a úřady, aby umožnily další výjimky.

Je jasné, že zpřísňovat limity škodlivin po malých dávkách každých pět lety je nesmysl, který zcela ignoruje investiční cyklus v energetice a průmyslu. Za nekoncepční politiku malých krůčků však nenesou odpovědnost ekologové, ale právě znečišťovatelé sami.

Místo aby přistoupili na jednorázový řez doprovázený slibem, že poté se na limity dlouhodobě nesáhne, vkládají maximální úsilní do jakéhokoliv zmírnění předkládaných návrhů a vyjednávání rozličných výjimek a odkladů.

Je to krátkozraká politika. Tlak na snižování škodlivin nepovolí, spíše naopak. Volání po novém zpřísnění normy se dříve či později zase objeví. Ani časově neomezené výjimky po roce 2021 nebudou neomezené navždy a dříve či později se objeví návrh na další zpřísnění. A pak zase uslyšíme nářek firem, že je nikdo nevaroval.

