Hrozba kosovsko-srbského budíku

Středeční zpráva Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E) ukázala, v jak propojeném světě žijeme. Radiobudíky a další časoměřiče po celé Evropě se totiž už několik týdnů zpožďují a my nyní konečně známe pravou příčinu.

Tyto hodiny se totiž řídí podle frekvence v elektrické síti, která by se v ideálním případě měla držet na hodnotě 50 Hz. Zhruba od poloviny ledna je však frekvence v evropských přenosovkách nižší a dosahuje průměrných hodnot 49,996 hertzu. Důvodem jsou právě spory s mezi Srbskem s Kosovem, v jejichž zóně odchylka vzniká a znesvářené státy se zjevně nedovedou domluvit na vyrovnání.

ENTSO-E proto došla trpělivost a přišla s neobvykle ostrým varováním. Nejde totiž jen o hodiny. Pokud frekvence vypadne z hraničního pásma mezi 47,6 a 52,4 hertzu, přichází blackout. A pak teprve nestane opravdový chaos, který se zdaleka neomezí jen na ujetý autobus.

Rozepře o přenosovou soustavu však nejsou žádnou balkánskou specialitou. Také mezi Českem a jeho sousedy proběhlo v posledních letech pár vášnivých diskuzí, kdo nese za nepořádek v soustavě zodpovědnost.

Vzpomeňme na výstavbu PST transformátorů v rozvodně v Hradci u Kadaně za dvě miliardy korun, která nás měla odstřihnout od nevyzpytatelných severoněmeckých větrníků. Nejeden politik si tehdy rýpl do Německa, jehož nezodpovědná energetická politika prý zvyšuje Čechům účty za elektřinu. Dalším příkladem je existence společné Německo-rakouské obchodní zóny s elektřinou, proti které Česko léta brojí. V konečném důsledku totiž kvůli virtuálním obchodům čeští spotřebitelé dotují levnou elektřinu Rakušanům.

Přiškrcený tok elektronů. Česko ztrácí pozici významného vývozce elektřiny

Ve skutečnosti však všechny tyto rozpory jsou daleko méně emotivní, než by se na první pohled mohlo zdát, a daří se je střízlivě řešit. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS se se svými zahraničními kolegy dokázal vždy domluvit tak, aby sítě v jednotlivých zemích perfektně šlapaly, a na rozdíl od Srbů a Kosovských Albánců do tak klíčové záležitosti nikdy netahal nacionalistické vášně.

Zmíněné fázové transformátory Česko od německé elektřiny neodstřihly, ale pouze lépe regulují její tok a umožňují tak lépe řídit i českou soustavu. Celá Energiewende tak spíš urychlila nutnou modernizaci i na české straně. Rakušané si svou levnou elektřinu sice brání zuby nehty, ale prakticky celá Evropa dnes uznává, že je v tomto případě právo na straně Česka. Další existence zóny je tak neudržitelná a pravděpodobně skončí ještě letos.

Možná můžeme mluvit o štěstí, že problematika přenosových soustav je natolik komplikovaná, že přeložit ji do jazyka lehce srozumitelného voličům populistických stran je prakticky nemožné. Jinak by už zde pravděpodobně dávno někdo vyrukoval s absurdním požadavkem, že my přece na ty německé dráty doplácet nebudeme. V takovém případě by byla potřeba dát sbohem nejen přesnému budíku. Ale i televizi, pračce, dopravě, zdravotní péči a civilizaci vůbec.

Přečtěte si další komentáře autora: