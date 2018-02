Už se vaří státní jádro

V zásadě jde o to, zda nové jaderné bloku bude stavět ČEZ v současné podobě, a do riskantního projektu tak stáhne i minoritní akcionáře, nebo se firma rozdělí na státní a polostátní část. Pod státní firmu by pak spadala i výstavba nových reaktorů a tedy veškeré investorské riziko.

Právní analýzy ukázaly, že jiný model v podstatě ani není proveditelný. Na rozdíl od polosoukromé společnosti může plně státní firma totiž sledovat i jiné zájmy než maximalizaci zisku akcionářů, jako třeba zajištění energetické bezpečnosti země. Finanční výhodnost takového projektu může pak hrát až druhotnou roli.

Čtěte rozhovor s Danielem Benešem:

Proto variantu státního jaderného ČEZ jakožto budovatele nové elektrárny podporuje vedení společnosti. Jeho členové si ještě pamatují rok 2014, kdy bylo nutné odpískat rozjetý tendr na dostavbu Temelína, protože riziko pro polostátní firmu bylo příliš vysoké a vláda odmítla na reaktory poskytnout garance.

Přesto se Babiš opakovaně vyjádřil, že Dukovany by měl ČEZ postavit sám v současné podobě. V takovém případě by se však nejspíš opakovala situace s Temelínem i u Dukovan a po letech příprav by dostavba skončila u ledu.

Aktuální Benešův optimismus lze přičíst i poslednímu politickému dění. Šéf ČEZ je vnímán jako spojenec prezidenta Miloše Zemana. Vítězství Zemana ve volbách a skutečnost, že se Beneš objevil ve volebním štábu za Zemanovými zády, ukazují na rostoucí sebevědomí šéfa energetické firmy.

Jakkoliv je propojení Hradu s vedením energetické firmy problematické, pro jadernou energetiku v Česku je to v tuto chvíli dobrá zpráva. Zda se Zemanův vliv projeví i při výběru dodavatele a pomůže k megazákázce Putinovu Rosatomu, je už jiný příběh.

Přečtěte si další komentáře autora: