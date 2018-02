Pražská dopravní inspirace pro Evropu

Německá vláda, které se navzdory všem opatřením nedaří dodržet stanovené cíle pro snížení CO2, poslala do Bruselu překvapivý dopis. Aby snížili podíl automobilové dopravy a tedy i smogu, zvažují Němci zavedení veřejné dopravy zdarma.

Vlakem zdarma mohou v současnosti jezdit senioři, žáci a studenti na Slovensku. Nápadem se inspirovala i česká vláda, který si prověření slovenského modelu dala do svého programového prohlášení.

Podobně jako v Česku a na Slovensku vyvolal i německý plán rozporuplné a rozhořčené reakce, od nadšeného souhlasu po ostré odsouzení.

Přesto je situace v Německu zásadně jiná. Zatímco česká vláda chce snížit ceny na nulu v dálkové vlakové dopravě pro vybrané skupiny, Němci se zaměřují na městský a příměstský provoz a na všechny jeho potencionální uživatele.

Brusel má plné zuby smradlavých měst. Vysvětlovat bude i ministr Brabec

Snížení ceny v MHD tak může do veřejné dopravy přilákat automobilové řidiče, pročistit městské ulice od všudypřítomných aut i městský vzduch od škodlivin. Erár to samozřejmě přijde na miliardy eur, ze kterých by však profitovali všichni. Oproti tomu tuzemské dálkové vlaky jsou už dnes ve špičkách přeplněné a umožnit některým lidem cestovat v nich zadarmo není ničím jiným, než populistickým dárkem pro vybrané skupiny voličů.

Přesto je Česko v tomto směru pro západní Evropu inspirativní, byť si to tu málokdo uvědomuje. Cena za pražskou MHD ve výši 10 korun za den při nákupu roční Lítačky je mimořádně nízká nejen z pohledu bohatších Západoevropanů, ale i v rámci Česka. Například v Ostravě stojí jeden den v rámci roční jízdenky necelých 11 korun a v Brně dokonce více než 13 korun.

Mimořádně nízkou cenu dlouhodobých jízdenek v pražské dopravě samozřejmě nejen v Berlíně dobře znají a v minulosti už si Praha ze zahraničí vysloužila nejednu pochvalu. A možná pražský tarif posloužil i jako vzor pro aktuální krok kabinetu Angely Merkelové.

