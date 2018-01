Další pokus o PETkovné

Jde o téma více než ožehavé, naposledy se ho pokusil nadhodit ministr životního prostředí v Nečasově vládě Tomáš Chalupa v rámci boje proti paličům plastů v domácích kotlích. Po hlasité humbuku, který se ihned zvedl, vzal však rychle zpátečku a o té doby nebylo o PETkovném v Česku slyšet.

V zemi, kde se hlavní kontroverzí prezidentské debaty může stát zákaz kouření v restauracích (a to navzdory tomu, že oba kandidáti na to mají v zásadě stejný názor), považuje minimálně polovina společnosti za své svaté právo házet si plastové lahve kam se jim zachce. Nemenší část ještě nedávno do krve hájila údajnou svobodu pálit plasty ve sklepě a otravovat život stovkám svých sousedů.

Přitom by záloha mohl mít smysl. Museli bychom se sice naučit, že poté, co s úpěním z hypermarketu dotaháme lahve s vodou domů, je budeme muset natahat zase zpátky do prodejny. Šlo by však jen o zvyk, váha prázdných lahví je minimální a už léta se nikdo nepozastavuje nad tím, že zpátky do prodejny nosíme i výrazně těžší lahváče.

Čísla přitom ukazují, že zatímco v zemích se zálohou dosahuje míre zpětného odběru PET lahví až devadesáti procent, u nás je to jen něco málo přes sedmdesát. To nám přesto nabrání se poplácávat po zádech, jací že to jsme recyklační mistři. Srovnáváme se totiž jen s dalšími nezálohovými státy.

Zdánliví české pohodlnost není přitom žádnou výjimkou. Kdo někdy kolem roku 2002 navštívil Německo, narazil na všudypřítomné reptání nad chystaným zavedením zálohy nejen na plasty, ale i plechovky. O rok později téměř veškeré plechovky z prodejen zmizely a Němci bez jakýchkoliv připomínek tahali zpátky do prodeje prázdné PET lahve, jako by to snad tak dělali už desítky let.

Časy se mění a obrázky tropických rájů zaplavených plastem by postupně mohly nalomit odpor vůči zálohám na PET lahve i v Česku. Podobně jako v Německu by zde do roka už nikdo nevěděl, že se dřív se plastové lahve házely jen tak do koše. Stejně jako už jsem zapomněli, že se ještě nedávno kouřilo ve vlaku a brzy také zapomeneme i na zasmrádlé putyky. I když se to při aktuální prezidentské debatě může zdát nemožné.

