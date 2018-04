Prokletý palác Na Františku

Bez ohledu na to, jaký ministr a jaká strana monumentálnímu paláci ministerstva na pražském Františku vládne, jeden z nejdůležitějších resortů už léta trpí zoufalou zatuhlostí. Jako kdyby ministerstvo bylo prokleté.

Své o tom ví novináři, mezi kterými patří tiskový odbor ministerstva průmyslu k nejméně oblíbeným. V době nepřetržitého internetového zpravodajství, kdy je potřeba reagovat ideálně v řádu několika málo hodin, můžete počítat s odpovědí z průmyslu v řádu dnů, spíše však týdnů. A pravděpodobně i poté zjistíte, že resort odpověděl na něco jiného, než jste se ptali.

Fungování úřadu dokonale souzní s jeho těžkotonážní architekturou

Závratnou rychlostí se samozřejmě nevyznačují ani další úřady. U nich je však patrná snaha se věcí zabývat. Zpětné zavolání, dotaz na upřesnění, případně na to, jestli téma opravdu tolik hoří, a zda by nebylo možné přeci jen chvíli počkat, protože je potřeba dát přednost naléhavější práci. To je jinde obvyklé, ne však v paláci Na Františku.

Zdaleka přitom nejde jen o novináře. O nekonečných průtazích, nedorozuměních a složité komunikaci dlouhodobě referují i úředníci ostatních resortů. Podle jejich slov se situace ještě zhoršila po nástupu současné vlády v demisi. Příprava důležité novely energetického zákona se prakticky zastavila. Stejně jako hledání vhodného adepta na klíčovou pozici energetického náměstka. Tu musela v lednu bez bližšího vysvětlení vyklidit Lenka Kovačovská, která se v energetické branži těší vesměs dobré pověsti.

Ze situace na ministerstvu však nelze vinit jen hnutí ANO ani současnou vládu jako celek. Navzdory tomu, že kabinet Andreje Babiše nemá oficiální posvěcení a není ani jasné, jak dlouho bude ještě existovat, jiné resorty paralyzovány nejsou a podle všeho aspoň běžnou agendu nadále zvládají.

Problém ministerstva průmyslu je strukturální a dlouhodobý, nejasným statutem současné vlády a slabou pozicí ministra Tomáše Hünera se jen prohloubil. Resort se nepodařilo rozhýbat ODS, ČSSD a ani ANO. Uvidíme, zda se Andrej Babiš pochlapí, pokud jednou získá jeho vláda důvěru.

