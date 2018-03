Český kůň v německé vládě? Nový ministr dopravy Scheuer

Německo je pro Česko naprosto klíčovým partnerem v řadě oblastí, z německé perspektivy však malý stát vždy trochu zastiňovaly větší země jako Francie nebo Polsko. V koaliční smlouvě je tak náš severní soused zmíněn hned sedmkrát, Česko ani jednou.

To podle některých diplomatů může svědčit o bezproblémovosti vzájemných vztahů, které zdaleka nejsou tolik napjaté jako právě ty německo-polské. Určitě by však nebylo na škodu, pokud by si rozvoj vzájemné spolupráce vzal k srdci někdo z nejvyšších pater německé politiky.

V minulém kabinetu byl za takového člověka považován poněkud překvapivě bývalý ministr zemědělství Christian Schmidt. Ten během svého funkčního období mnohokrát Prahu navštívil, navíc předsedá radě Česko-německého diskusního fóra, které si klade za cíl podporu dialogu mezi Čechy a Němci a jednou ročně organizuje k danému tématu konferenci.

Žádný jiný člen bývalého kabinetu neprojevil o Česko ani zdaleka takový zájem jako on. Schmidtovi však zlomila vaz aféra, když bez vědomí kancléřky a k velké nelibosti mnoha Němců v Bruselu podpořil prodloužení povolení kontroverzního pesticidu glyfosát. V nové vládě se tak už nevyskytuje.

Počtvrté za sebou. Merkelová byla znovu zvolena německou kancléřkou

Naděje se upínají k novému ministrovi vnitra Horstu Seehoferovi, který až do úterka zastával post bavorského ministerského předsedy. Z této pozice se zasazoval o usmíření se sudetskými Němci a obecně podporoval spolupráci Bavorska s Českem. Stejný postoj by mohl zaujmout i na celostátní úrovni. Jako kritik imigrační politiky Merkelové by navíc mohl mít i větší pochopení pro české odmítaní uprchlických kvót.

Zajímavou osobou je také nový ministr dopravy Andreas Scheuer. S jeho předchůdcem Alexandrem Dobrindtem nemá Česko (stejně jako řada dalších zemí) příliš dobré zkušenosti. Byl to právě Dobrindt, kdo se zasadil o zavedení mýtného pro zahraniční řidiče, které brzy dopadne i na české šoféry.

Jeho nástupce by mohl být jiný a to nejen proto, že pochází z Pasova, nepříliš vzdáleného od českých hranic. Politolog Scheuer získal titul PhDr v roce 2004 na Karlově univerzitě v Praze. To mu později způsobilo řadu problémů. Tuzemský „malý doktorát“ totiž v Německu neopravňuje titulovat se doktorem, zvláště pak zkrácenou verzí Dr., jak to dělal Scheuer. K tomu se objevilo podezření z plagiátorství a Scheuer raději přestal titul používat.

Přesto na Česko podle všeho nezanevřel, právě naopak, jeho vztah k východním sousedům je údajně vřelý. K tomu pravděpodobně přispělo i to, že ho Karlova univerzita v kritické chvíli podržela, prověřila jeho práci a vyloučila, že by opisoval.

Optimista by tak mohl v nové německé vládě mohl vidět třeba i naději, že se jednou z Prahy do Mnichova dostaneme vlakem za méně než čtyři hodiny.

