Výzva pro Andreje: gastarbeiteři v Česku

Historka dokonale ilustruje bizarní situaci kolem zaměstnávání zahraničních pracovníků, do které se Česko v posledních letech dostalo. Ukazuje totiž, že i když všichni chtějí, stejně to nejde.

Česku v dobách mimořádně nízké nezaměstnanosti zoufale chybí pracovní síly ve všech myslitelných profesích. Kousek za východní hranicí státu přitom stojí davy zájemců o práci. Nejde o pracovníky, kteří by do Česka chtěli vyjet takříkajíc „na blind“. Nezřídka už v Česku mají domluvenou práci u zoufalých průmyslníků, kteří v cizině sami zaměstnance aktivně verbují. Dostat je do Česka legální cestou však znamená mnohaměsíční byrokratické martyrium s nevalnou šancí na úspěch.

Ačkoliv nejde o nijak nový problém, bývalá vláda v tomto směru neudělala zhola nic. Situace se spíše zhoršila. Kritizovaný systém Visapoint, prostřednictvím kterého si zahraniční zájemci o práci měli sjednávat schůzky na zastupitelských úřadech, nikdy pořádně nefungoval, a místo aby došlo k jeho opravě, v říjnu definitivně skončil.

Programové prohlášení nové vlády naznačuje, že Babišův kabinet má ambice se problémem zabývat. „Podle požadavků podnikatelské sféry zjednodušíme, zprůhledníme a zrychlíme celý systém poskytování pracovních povolení pro zahraniční pracovníky, zejména v nezbytných případech a při nezájmu českých občanů o tyto pracovní pozice,“ stojí v dokumentu.

Evropa roste, Česko brzdí. Došly pracovní síly

Jenže pasáž je k nalezení v sekci průmysl. Už i bývalé vedení resortu si uvědomovalo, že je potřeba situaci řešit. Na jeho straně však problém, stejně jako možnosti nápravy, nejsou. Vůli odblokovat příchody zahraničních pracovníků musí mít především ministerstva zahraniční a vnitra. Odstavce programového prohlášení týkající se těchto resortů jsou sice plné líbivých řečí o potírání nelegální migrace, o migraci legální se tam však nepíše zhola nic.

V Sobotkově vládě spadaly oba resorty (stejně jako průmysl) pod ČSSD. Strana čelila kritice, že problém neřeší naschvál, aby spřízněným odborářům vytvořila lepší vyjednávací pozici pro růst mezd. Nyní spadají všechny zodpovědné úřady pod hnutí ANO. Zlepšení příchodu zahraničních gastarbeiterů je tak jednou z oblastí, kde se samovládce Andrej Babiš může předvést. V opačném případě se potvrdí, že sociální demokracie byla jen vhodnou obětí, na kterou se snadno daly hodit všechny nezdary.

