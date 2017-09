Pseudoandrej

Ano, v polovině těch devadesátých let, v hlubině korupce a úpadku morálky v zemi, jak často říká pán, který se hodlá stát premiérem v době, kdy ten rozklad a morální úpadek už čtyři roky napravuje vši miliardářskou silou. A skutečnost, že ho policie viní z dotačního podvodu považuje za pseudoproblém, který si na něj vymysleli lumpové korupčníci číhající v tomhle Palermu za každou popelnicí.

Pro autora tohoto textu by nějakých padesát milionu ukradené dotace byl taky pseudoproblém, kdyby měl za sebou vytunelování Agrofertu ze státního podniku Petrimex, ukradení Lovochemie státu i německému investorovi, zorganizování nákupu potřebné suroviny ze státního Unipetrolu za cenu významně nepokrývající výrobní náklady nebo zorganizování schůze Poslanecké sněmovny den před volbami v roce 2010 k přehlasování veta prezidenta Klause na zákon podporující biopaliva, které by mě stálo opravdu pěkný ranec. Muselo to být asi hodně peněz, když to našeho Andreje rozhoupalo, aby šel do politiky.

Mračna nad Babišem:

Co je proti tomu pseudoproblém s nějakým Čapím hnízdem, které s evropskou dotací postavila malá firma mých dětí, které si podle policejní žádosti o vydání poslance nikdy ty anonymní akcie od Agrofertu nepřevzaly, firma, za niž jednali furt stejní lidé jako za Agrofert a která stavěla hotel na základě územního rozhodnutí, o něž žádal velký Agrofert.

A vůbec. Teď už je to zase velká firma IMOBA. Provozuje krásné zařízení pro lidi. Peníze se nikam neztratily. Posloužili přece lidem ke krásnému Čapímu hnízdu. To, že tam mám trvale pronajatou vilu od IMOBY neznamená, že to je nějaká moje chata. A že ten nájem nemá IMOBA ve výroční zprávě v části „vztahy se spřízněnými osobami“ jak káže zákon, nic neznamená. Čo dajaký zákon, keď terazky budu premiérom. To bude teprve morálka až budu vládnout Česku.

