Tak si nám Andrej Babiš zase poplakal deníku Právo, že zatímco on sestavuje vládu a jezdí za občany, jehož názory ho samozřejmě zajímají i po volbách, tak ostatní jen intrikují a neustále straší tím, že on, takový slušný člověk, je ohrožením demokracie. Měli by prý počkat na program nové vlády, kde všichni najdou to, co sami chtějí, a jen on to dokáže splnit. Budou prý mít možnost ho podpořit.