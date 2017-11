V téhle hře je klíčovou postavou předseda Sněmovny, neboť ten má v rukou klíč k moci v podobě třetího pokusu o jmenování premiéra a nové vlády. V případě, že v předchozích dvou pokusech prezidentem jmenovaná vláda nezíská důvěru. Poslanec Radek Vondráček má kromě hlasů své rodné strany přislíbeny hlasy okamurovců, Pirátů a KSČM, což mu bohatě stačí, aby stanul v čele Sněmovny.

A tím skončí jakákoli diskuse o nějakých vládních koalicích či podpoře menšinové vlády. Nebo dokonce o nějaké vládě ANO bez obviněného Babiše v premiérském křesle. Náš proslulý dotační podvodník tak může postupně sestavit třikrát stejnou vládu a třikrát s ní marně žádat Sněmovnu o důvěru a přitom klidně rok a půl až dva vládnout v demisi.

K splnění svých „politických“ cílů Sněmovnu nepotřebuje. Nic zásadního reformovat přece nechce. Potřebuje jen rázně a rychle obsadit pozice v klíčových úřadech a zabrat všechny státní podniky, především ČEZ. Podstatné jsou totiž dotace a státní zakázky a různé obchodní vztahy státních a polostátních firem či Správy státních hmotných rezerv s Agrofertem. To se dá pořešit během půl roku.

No, a přitom se prudce zvednou důchody, platy státních zaměstnanců a rozdá se všechno všem a slíbí se toho ještě mnohem více. A když za dva roky, co bude prezident moudře kývat hlavou a nabádat k hledání politického řešení, Babiš řekne dost, prezident rozpustí Sněmovnu a vyhlásí předčasné volby, v nichž vděčný lid v pohodě nahází ANO těch minimálně 38 procent, které by měly stačit k získání více, než sto mandátů a bude vymalováno. Bude tak dokončena oligarchizace české politiky, což v našem případě neznamená nic jiného než privatizace Česka do rukou Agrofertu za peníze daňových poplatníků.

Co za to dostanou strany, které nyní dláždí tuto cestu svou podporou Vondráčkovi, není jasné. Dokonce to možná se svou politickou nezkušeností, s výjimkou komunistů, ani nedokáží zobchodovat a možná ani netuší, co činí. To z nich ale nesnímá odpovědnost za jejich politické jednání, které z nich dělá jednoznačně Babišovy skryté koaliční partnery, nebo možná přesněji kolaboranty.

