Jasný vítěz s velmi nejasnou perspektivou

Pro ostatní strany je totiž akceptování Andreje v premiérském křesel jasným harakiri pro další volby, které za současné konstelace mohou přijít mnohem dříve než za čtyři roky. A naopak pro Babiše je vzdání se svých osobních ambicí při takové volební převaze pochopitelně těžko skousnutelné.

Vládní moc je však mocné afrodisiakum a k tomu Babišův ústupek od přímé moci, tedy jeho neúčast ve vládě, je očekávaný už řadu týdnů a měsíců a bude zjevně základem pro jednání o pokračování současné tříčlenné koalice, kde mohou mít socialisté a lidovci velký vyděračský potenciál, od čehož si mohou leccos slibovat.

Čtěte rozhovor s jedním z vítězů voleb:

Zašlápnout toho policajta ale může noha jakéhokoli partajního zaměstnance, protože Babiš není předsedou, ale skutečným a reálným majitelem hnutí. To ovšem znamená, že za situace, ať už bude formálním premiérem kdokoli, tak ve skutečnosti bude vládnout Babiš, obdobně jako Kaczynski v Polsku. A to by bylo třeba pro ČSSD zásadní překážkou k nějakému obnovení politického vlivu. Nicméně to stále pro Babiše vypadá jako nejschůdnější řešení a s podporou zemanovského křídla ČSSD se mu to může podařit.

ODS, která je jediným možným partnerem v případné dvoučlenné koalice, pro jednání evidentně nezíská, přestože v ní je dost lidí, kteří by do vlády šli, až by plakali. Jenže to by tradiční partaj rozlomilo během několika hodin a předseda Fiala je tak nyní velmi silný.

Obrazem: Jak to žilo ve volebních štábech:

Babiš tak musí souběžně hledat další alternativu u někoho takového, o kom by se dalo prohlásit, že může v klidu chodit na červenou a jíst muchomůrky, což původně mohli být komunisté, kdyby jim sám neodsál jejich tradiční protestní hlasy. Za Filipa v čele sněmovny by tichou podporu jistě dostal a v klidu by čtyři roky menšinově vládl.

Zůstávají mu pak zřejmě jen Okamura a Piráti, od nichž by mohl získat nějakou míru tolerance, když dokáže zkombinovat kšefty s Okamurou a ústupky Bartošovi, s nímž si zřejmě do značné míry rozumí. Ale namíchat tenhle koktejl chce opravdu hodně představivosti a velké zapření na všech třech stranách.

Všechny varianty možného vládnutí v Česku v příštích čtyřech letech jsou však velmi křehké a na vyjednávání bude potřeba hodně času, zatímco životnost takové vlády může být docela krátká.

Jak bude vypadat nová Sněmovna?

Druhý den voleb sledujte online na Euro.cz

Vše o volbách čtěte v rubrice Volby 2017: