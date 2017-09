Socani všech vyznání, neblbněte!

Světem to obchází jako to staré známé strašidlo komunismu. Navrhla to partička europoslanců, i když zatím marně. V tuzemsku to propaguje expremiér Špidla a v Americe to napadlo i Billa Gatese. Aktuálně si nápad na zdanění práce robotů osvojili v naší předvolební kampani Piráti a Zelení.