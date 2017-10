Prasárna v prasečáku

Kam se hrabe lithium, za něž mají zločinci za sociálními demokraty a australskou firmou nahrabat miliardy. To totiž bude ještě pěkná fuška. Musíte najmout horníky co to vykopou, postavit fabriku, co z těch šutrů vypreparuje cenný kov nacházející se v mizivé koncentraci a ještě nevíte, jestli někdo nepřijde na lepší nápad, než jsou elektromobily. Česká vláda dokázala udělat násobně výhodnější byznys s jitrnicemi.