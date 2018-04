Vláda začíná couvat. Odkládá slevy na jízdném pro seniory a studenty

„Kraje na to nejsou připraveny, tak musíme vyhovět, aby nevznikl nepořádek při prodeji jízdenek. Požádali o to hejtmani na základě doporučení jejich dopravní komise, vyhovíme tomu, aby se to posunulo od 1. září,“ uvedl premiér. Podle hejtmanky Karlovarského kraje a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jany Vildumetzové (ANO) hejtmani nebyli o zavedení účinnosti slev včas informováni.

Asociace krajů minulý týden vyzvala vládu, aby zavedení slev odložila. Podle Půty se v posledních týdnech jednalo o tarifech a zapojení do tarifů v jednotlivých krajích a integrovaných dopravních systémech. Připomínky lze podávat do 10. května, pak už by ale zbýval jen měsíc na to, aby byl slevový systém ve všech dopravních prostředcích nastaven, a tak krátká doba nestačí.

Půta odklad zavedení slev uvítal. „Jednak bude začínat školní rok, takže je to logické směrem ke slevám pro studenty a žáky, a jednak aplikace v odbavovacích systémech může v případě některých dodavatelů trvat i dva měsíce, hlavně technické nastavení strojků v autobusech a vlacích,“ řekl. Hrozilo tak podle něj, že by v některých typech dopravy slevy od června nefungovaly. „Důležitá je právě bezchybnost systému a záruka, že schválené slevy budou fungovat všude stejně a pro všechny,“ dodal liberecký hejtman.

Vláda v demisi koncem března rozhodla, že poskytne slevu ve výši 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě pro cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát tato sleva vyjde od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně. V programovém prohlášení z letošního ledna současná vláda v demisi slibovala jízdné na železnici pro seniory a studenty do 26 let zcela zdarma.

Letošní náklady na zlevněné jízdné by podle vlády měly pokrýt nespotřebované výdaje ministerstev z minulých let. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes řekla, že celkové náklady letos činí 3,5 miliardy korun, nedokázala odhadnout, o kolik by se částka snížila odkladem platnosti slev. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že by v případě krácení nákladů chtěl vrátit do svého rozpočtu 400 milionů korun, které resort pro slevy na jízdném poskytl. „Pokud ty úspory budou, to znamená, nebudou takové náklady do konce roku, tak bych byl rád, aby se vrátily do sektoru školství,“ řekl novinářům při příchodu na jednání vlády.

Slevy na jízdném kritizovali opoziční strany i samotní studenti, kterých by se zlevnění jízdného týkalo. Česká středoškolská unie a studenti vysokoškolských oborů v otevřeném dopise už dříve vyzvali Babiše, aby vláda revokovala usnesení o zavedení slevy. Obávají se totiž, že to bude znamenat stamilionové škrty v rozpočtu ministerstva školství, které je podle nich dramaticky podfinancované. Ministerstvo financí ale tvrdí, že na slevy budou využity peníze, které se z jednotlivých kapitol státního rozpočtu nepodaří utratit. Podle ministerstva tak financování slev nebude na úkor výdajů jednotlivých resortů, tedy třeba platů učitelů a investic.

