21 miliard na vládní nápady. Peníze z Fondu privatizace přejdou do rozpočtu

Novelu zákona o zrušení Fondu národního majetku poslanci podpořili poté, co propustili do dalšího projednávání vládní důchodovou novelu, která obsahuje návrh změn penzí. Fond privatizace jsou fakticky zvláštní účty, na kterých jsou peníze převedené v roce 2006 ze zrušeného Fondu národního majetku na ministerstvo financí. Zároveň na účty plynou peníze z privatizace a dividendy například od společností ČEZ nebo Český Aeroholding. Státní pokladnu by mělo navýšení důchodů přijít zhruba na 14,5 miliardy korun.

Ministryně v reakci na kritiku, která se snesla z opozičních lavic, mimo jiné řekla, že vázat nějakým způsobem převod peněz se nikdy od roku 2011 nedělalo. „Tak proč to máme dělat teď? To je jediný důvod této změny. Samozřejmě, abychom eliminovali hromadění prostředků na účtu privatizace a umožnili převod do státního rozpočtu a tam se použijí. Použijí se v souladu s prioritami této vlády,“ prohlásila. Premiér Babiš řekl, že peníze nejsou přidělené na důchody, ale jdou do rozpočtu.

Návrh na zamítnutí vládní předlohy již v prvním čtení vznesl Miroslav Kalousek (TOP 09), připojili se k němu poslanci Starostů a podpořili ho i Piráti a ODS. Sněmovní většina ho ale neschválila.

Pohrobek privatizací končí: 22 miliard z Fondu národního majetku potřebuje Babiš

„Nemám nic proti zvýšení důchodů, ale jsem přesvědčen, že peníze na zvýšení důchodů měla vláda najít v bilanci státního rozpočtu a nehledat je dodatečně v rámci privatizačního účtu,“ řekl. Poukazoval na to, že důchody bude zapotřebí zvyšovat i v dalších letech a stát nemůže počítat s trvale udržitelným růstem ekonomiky.

Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík návrh zkritizoval s tím, že ilustruje situaci, kdy legislativu iniciuje PR oddělení premiéra Andreje Babiše. Podle něj jde jen o účetní trik. „Sypat tyhle peníze do státního rozpočtu jako běžný příjem je podle nás naprostý nesmysl,“ prohlásil Ferjenčik. Zákon je podle něj naprosto účelový a to za účelem umožnění účetního triku.

Ekonomický expert ODS Jan Skopeček označil přístup vlády za ukázku naprostého diletantismu v přístupu ke státním financím. Podle jeho názoru by měl stát spíše šetřit na budoucí důchodovou reformu. Podle Věry Kovářové (STAN) je nutné vytvářet rezervy na horší časy nebo investovat do infrastruktury.

Dále čtěte: